A repülőnapok az utóbbi évtizedekben hatalmas népszerűségnek örvendenek: sok városban rendeznek ilyen eseményeket minden évben, amelyek tömegeket vonzanak. Ma már elsősorban szórakozásként tekintünk ezekre a programokra, pedig a kezdetekben ezeknek teljesen más céljuk colt.

A cél a hitetlenkedők meggyőzése volt

A hazai motoros repülés első mozzanata egy légi bemutatóval indult: 1909. október 17-én Louis Blériot francia pilóta – aki pár hónappal korábban átrepülte a La Manche-csatornát – megjelent repülőgépével Budapest felett. Ennek jelentősége az volt, hogy a hitetlenkedő nézők megtapasztalták, az ember valóban képes a repülésre, sikerült meghódítania a levegőt is. Ezt követően az első világháború előtt a repülés népszerűsítése volt a fő célja ezeknek a rendezvényeknek. A nagy háborút követően azonban alapvető változások történtek a repülésben, amelyek átformálták a repülőnapok képét is. A cél ekkor már az antant előtt rejtett légierő képességeinek demonstrálása volt, illetve a lassan újjáéledő repülés propagálása. A program ezáltal és a modernebb repülőgépeknek köszönhetően összetettebb, látványosabb lett, mondhatni elérte napjaink repülőnapjainak szintjét.

Látványosságban idén sem lesz hiány. Archív Fotó: Frank Yvette

Ma már a mindennapok részévé vált a repülés, a repülő­napok mégis kiemelkedő eseménynek számítanak, és meghatározó élményt nyújtanak. A legtöbb ember számára ez az alkalom ad lehetőséget arra, hogy igazán közel kerülhessen a repüléshez, ezért ezek a rendezvények továbbra is fontos szereppel bírnak. A mostani repülőnapok programjában szerepel műrepülés, kötelékrepülés, ejtőernyős ugrás, tisztelgő vagy nyitó kötelékek repülése, ballonvadászat és különféle képességbemutatók. Az elv pedig több mint 100 éve ugyanaz: megmutatni, mire képes a repülőgép a levegőben, mennyire felkészült a pilóta illetve, hol tart ma a repülés fejlődése.

Hétvégén itt lesz a magyar pilótaelit

Szegeden is nagy hagyománya van a repülőnapoknak, az elsőt 1910-ben a Délmagyarország rendezte meg. Az 1990-es évek végén újraéledt a program, amely ma már a Szeged International Airshow nevet viseli. Idén két napig uralják a légteret a gépmadarak, pénteken délután és este, illetve szombaton egész nap lesznek bemutatók.

A program talán legismertebb neve Besenyei Péter, akit mostanra senkinek nem kell bemutatni. A világkupagyőztes műrepülő a legeredményesebb magyar pilóta.

Besenyei Péter 67 évesen sem nyugdíjas sétarepülést végez a légtérben. Fotó: Nagy Gábor/MW

Műrepülő bemutatóját a szakemberek a világ egyik legjobbjának – ha nem a legjobbnak – tartják. Ezeken egyébként mindig improvizál, időjárástól, a géptől, a motor hőmérsékletétől, a közönségtől függően szokta variálni, hogy milyen elemeket mutat be. Corvus Racer nevű gépe – amelyet kifejezetten neki tervezett Voloscsuk András és a Magyar Repülési Egyetem – 450 kilométeres óránkénti sebességgel tud repülni, manőverezési sebessége 330 kilométer per óra. Terhelhetősége 12 g, ezt pedig bemutatóin időnként súrolja is. Ez azt jelenti, hogy a pilótára bizonyos manővereknél súlya több mint tízszerese nehezedik. Korábban elárulta, megfelelő légzéstechnikával lehet ezt kibírni. Besenyei Péter nyáron betöltötte 67. életévét, produkcióiról azonban elmondható: még véletlenül sem nyugdíjas sétarepülések.

Veres Zoltánt sem kell a repülés szerelmeseinek bemutatni. A műrepülő Európa-bajnok többszörös Guinness-rekorder is: 2007-ben Al Ainban, az Egyesült Arab Emírségekben felállította az orsózás világrekordját 408 darab egymást követő orsóval, valamint a kötelékrepülés Guinness-rekordját a legnagyobb súlykülönbségű repülőgépek között.

Jelenlegi repülőgépe egy Extra 300-as, amely füst-, fény- és hangeffektekre is alkalmas. Veres Zoltán évente 50-55 repülőnapon vesz részt, főállásban pedig business jeten repül. A magángép utasaival azonban minden bizonnyal nem bemutatózik, azt meghagyja az olyan különleges alkalmakra, mint amilyen a SZIA is lesz.

A román sólymok szintén nagy kedvencnek számítanak bemutatókon, Szegeden is többször láthatta már őket a közönség. A csapat vezetője egy Extra 330SC-vel repül, amelynek különlegessége, hogy a farkára a csapat korábbi vezetőjének fotóját festették. Ő 2009-ben halt meg edzőrepülés közben, miután gépe kormányelakadás miatt lezuhant. A másik négy pilóta Extra 300L-es géppel repül. A csapatnak van két magyar tagja is: Ferencz László és Goger Attila.

A külföldiek is extra produkciókat hoznak

Hazánkban még sosem látott produkcióval érkezik a svájci ex-Breitling csapattag Danielle Wingwalker, aki egy Boeing Stearman dupla fedeles gépet sétál körbe a levegőben. A művésznő az 1920-as évek egyik legnépszerűbb mutatványával készül, hiszen körbetáncolja a levegőben mutatványozó repülőt. A produkció, Wingwalker szereplésében teljesen új és modern köntösbe kerül. És ne feledkezzünk el az éjszakai műsorról sem: érkezik világhírű produkcióval az AeroSPARX műrepülő csapata Grob ultralight gépeikkel, ledekkel és tűzijátékkal. Újdonságként pedig bemutatkozik nálunk a szlovák Detonics csapata is egyedülálló pirotechnikai show-műsorral.

Számtalan hőlégballont is láthatunk a program keretében, ha felpillantunk. Archív fotó: Frank Yvette

Idén is érdemes lesz kilátogatni a szegedi repülőnapra, ilyen közelről nagyon ritkán látni ezeket a gépmadarakat. Ráadásul ilyen forgalom sincs az év többi részében a szegedi repülőtéren, amelynek jelenleg sem menetrend szerinti, sem charterforgalma nincs, így leginkább sportcélokra használják, illetve magánrepülőket is fogad.