A Hegedűs a háztetőn musicalnek komoly előzményei vannak a városban, hiszen az 1986-os bemutatóban Király Levente, 2005-ben pedig Gregor József nyújtott azóta legendássá vált alakítást a főszerepben. A pénteki premieren Tevje szerepében Borovics Tamást láthatja majd a közönség, aki lapunknak elmondta, megható feladat számára a világhírű musical főszerepe.

– Tevje legidősebb lánya tulajdonképpen azonos korú a saját lányommal, úgyhogy volt hová visszanyúlni. A kiröpülés előtt áll, amitől mindig elszorul a torkom. Az izgalom hullámokban tör rám, próbálok nem erre koncentrálni, hanem arra figyelni, hogy éppen mit kell csinálnom, rengeteg dolgom van a színpadon. Persze néha, amikor van időm gondolkodni, gyomorgörccsel fekszem le vagy ébredek, de próbálok függetleníteni –mondta.

A tejesember másodszülött lányát Sziládi Hajna játssza, aki karrierje fontos állomásaként határozta meg Hódel szerepét.

– Nagy kihívásnak látom a szerepet. Szakmai szempontból azért, hogy jól szóljanak a dalok, sikerüljön elékenelni és eltáncolni. Szerintem a zenés műfaj a legnehezebb. Könnyednek kell tűnnie, miközben nagyon oda kell figyelni. A történetben pedig kemény mélységek vannak. Megtisztelő feladat, és megható látni, hogy Szegeden mennyire várják az előadást, és mennyire szerették az előző kettőt – fejtette ki.

Arról is beszélt, hogy a karakterét egyszerre érzi nagyon közel magához, ugyanakkor mégis eltérő személyiségük.

– Egy szerep megformálásánál arra szoktam törekedni, hogy magamból induljak ki, keressek a saját életemben analóg helyzetet. A lázadás és a szülőkről való leszakadás számomra nagyon ismerős élethelyzet, így ebbe tudtam kapaszkodni. Abban azonban különbözünk Hódellel, hogy ő nagyon bátor és egy adott ponttól nagyon határozottan ki tud állni az édesapjával és a hagyományokkal szemben. Szerintem én sokszor nem vagyok ennyire határozott az életben – mondta el a színésznő.

A produkció rendezője Barnák László főigazgató, aki úgy fogalmazott, rendezői pályafutásának ez az eddigi legnagyobb volumenűbb vállalása, hiszen a prózatagozat színészei mellett az operatagozat művészei, a teljes tánc- és énekkar is szerepel az előadásban, a fülbemászó dallamokat pedig a Szegedi Szimfonikus Zenekar játssza. Azt is elmondta, direkt utalásokkal nem operált, nem érezte szükségét, hiszen a történet és napjaink valósága között a párhuzam önmagában is nagyon erős. A musical egy ukrajnai faluban játszódik, ahonnan a zsidó közösség tagjait az oroszok elüldözik. Hagyomány és változás, engedelmesség és lázadás, agresszió és kiszolgáltatottság feszülnek egymásnak a sok-sok humorral fűszerezett, mégis nagyon mély és megindító gondolatisággal rendelkező történetben, amely az egyéni és a közösségi boldogulás témáját egyaránt érini.

– A darab koreográfusa Hajdu Anita, akivel kéz a kézben dolgoztunk végig, ahogy például Varsányi Annával is, aki a díszletet és a jemezt találta ki. A színészek pedig szívvel-lélekkel játszanak a színpadon. Tehát nagyon szoros, közös alkotói munka eredménye a Hegedűs a háztetőn. És azt gondolom, hogy aki egy-két évtized múlva játssza majd ezt a darabot a színházban, azt fogja majd hallgatni, hogy hú, Borovics Tamás nagyszerű alakítása után milyen nehéz lesz majd ezt a főszerepet eljátszani – hangsúlyozta Barnák László.