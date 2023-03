Az intézményben csaknem 2 ezer darab régi könyvet őriznek az 1800-as évekből és a századfordulóról. Magyar Szilvia könyvtáros ezek közül 209 darabot választott ki, a legszebbeket és a legérdekesebbeket.

A legrégebbi egy Dugonics András könyv, ami 1774-ből való. De van olyan 18. századi kiadványunk is, mely attól különleges, hogy kézírásos bejegyzés található benne

– mesélte a tárlat összeállítója. Bemutatnak az iskola névadójától, Kőrösy József statisztikustól is két német nyelvű munkát, de az iskola egykori oktatóinak kötetei, francia és német nyelvű kiadványok, illetve régi tankönyvek és évkönyvek is helyet kaptak a polcokon. A fő helyre a legszebb és legnagyobb könyvek kerültek, ezek főleg történelmi és földrajzi témájúak, de láthatók díszes kötésű lexikonok is.

A kiállítás különlegessége, hogy minden könyvet kézbe lehet venni, szabad lapozgatni. A tárlat három hétig látogatható, ezt követően a könyvek nagy része ismét visszakerül az elzárt szekrényekbe. Néhány példány azonban eddig is szabadon volt használható, így azok továbbra is elérhetők lesznek a diákok és tanárok számára.