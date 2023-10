A Délmagyar Podcast legfrissebb adásában Gyüdi Sándorral, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatójával beszélgetünk a Szegedi Nemzeti Színház fennállásának 140. évfordulója kapcsán. Gyüdi Sándor számos szállal kötődik a színházhoz, hiszen több cikluson keresztül volt itt színházigazgató, sőt, ahogy ő is hangsúlyozza, egész felnőtt élete a színházhoz kapcsolódik. Így több érdekességről is beszámol nemcsak a saját munkássága kapcsán, hanem az intézmény épületét illetőleg is.