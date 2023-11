Népmesekincsünk egyik gyöngyszemét hozta el Szegedre a KL Színház és a Magamura Alkotóműhely. Az első előadást csütörtökön mutatták be a Kövér Béla Bábszínházban, a produkció zajos sikert aratott a gyereksereg körében. Drót marionettemberek és óriás­bábsárkányok keltek életre a színpadon a Sárkány­ölő Sebestyén című produkcióban.

A történet minden korosztály számára fontos üzenetet közvetít bátorságról, becsületről, kitartásról. Az előadók pedig lehengerlő profizmussal bizonyították, hogy a bábművészet korántsem gyerekjáték. A Junior Prima díjas Markó-Valentyik Anna és Czéh Dániel neve is ismerősen csenghet a bábművészetet kedvelő szegedi közönség számára. Markó-Valentyik Anna két felnőttelőadással, az Anyajegy és az Alaine – Ideje a meghalásnak című produkcióval vendégszerepelt már a szegedi bábszínházban. Czéh Dániel pedig a Robin Hood-előadásban mutatkozott be vendégszínészként a napfény városa közönségének, majd A kisgömböc című egyszemélyes vásári bohócjátékkal lépett színpadra.

Az összeszokott páros tucatnyi különböző karaktert keltett életre a humorral bőséggel fűszerezett előadásban. Nehéz lenne eldönteni, hogy hangjuk vagy kezük pazar játékával vittek végbe nagyobb bravúrt.

Dupla élményt kínáltak a közönségnek, ugyanis a címszereplő nagy kalandjának meg­elevenítésén túl parádés játék­örömmel reflektáltak időről időre a színházi szituációkra is az előadás során. A Sárkányölő Sebestyénben Markó-Valentyik Anna cigánykerékkel is elkápráztatta, Czéh Dániel pedig partvisgitározással is kacagtatta az ifjúságot. A Sárkányölő Sebestyén című előadást az óvodás- és az iskolásbérlet is tartalmazza, de bérleten kívül is megtekinthető lesz november 19-én délelőtt és 25-én délután.

A bábszínházban hagyomány, hogy minden bemutató alkalmával fát ültet a társulat Szeged valamelyik nevelési-oktatási intézményében. Ezalól a vendégelőadás sem kivétel. Kiss Ágnes igazgató, Schneider Jankó művészeti vezető és Czéh Dániel vendégszínész a Vedres Utcai Óvodában ültet el egy fát pénteken az óvodások segítségével, ezzel felhíva a figyelmet a kultúra ápolásának fontosságára.