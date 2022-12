A bejelentés



A szegedi Corsó Café adott otthont Kárász Anna december 6-ai bejelentésének, amelyen az érintett könnyek és mosolyok között a következőket mondta:

– Nehéz megszólalni, lehet, hogy kell pár másodperc, hogy sírás nélkül el tudjam mondani, mit szeretnék közölni... Napok óta küzdök a könnyeimmel, de főleg örömömben teszem mindezt. Rengeteg olyan emlék öntött el, amelyre büszke lehetek a pályafutásomban. És talán ezek után nem meglepő, amit közlök: befejezem a pályafutásomat, amelyben sok minden történt, de most már el tudom engedni a versenyzést, és azt érzem, már nem tudnék a rajtvonalhoz hajózni. De maradok a sportágnál, és szeretnék hasznos tagja lenni a közösségnek, amelynek szeretnék átadni mindent, amit a hosszú és rögös évek során magamba szívtam. Látom a fiatalokat a vízitelepen, mennyire lelkesek, motiváltak, én pedig azért leszek ott, hogy segítsek nekik. Sokkal tartozom Kovács Lászlónak, aki nemcsak az edzőm, hanem a nagypapám is volt, aki apai szeretettel fordult hozzám, amely nagyon sokat jelentett. És a klubnak is hálával tartozom, amely 12 éven át mögöttem állt. Nem tettek nagy terhet rám, sokkal inkább biztattak. Petrovics Kálmán és Sík Márton akkor is ott volt, amikor megszűnt a motiváció, és odaléptek, amikor kellett. Hatalmas és hosszú csapatmunka volt, amit tavaly elértem az olimpiai aranyéremmel. Rengeteg kapcsolatot és emberi értéket kaptam, amely nem múlik el, hanem elkísér. Szegeden sportolónak lenni nagyon nagy kiváltság, köszönöm, hogy megélhettem – nyilatkozta a tavaly Tokióban K4 500 méteren aranyérmes Kárász Anna.