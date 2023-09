– Bár két vereséggel rajtolt a csapat a Bajnokok Ligájában, a szurkolói hozzászólásokból elégedettséget olvashatunk ki, ami az utolsó másodpercig küzdeni akarásnak az eredménye. Vezetőedzőként milyen volt a PSG és a Kiel elleni mérkőzés?

– Ami engem illet, felemelő érzés volt két ilyen sztárcsapat ellen bemutatkozni a BL-ben. Karrierje elején minden edző erről a szintről álmodik. Jólesik, hogy a szurkolók támogatnak bennünket, mert azon dolgozunk, hogy fizikálisan és mentálisan is jó útra terelődjön a csapatunk. Amiatt viszont csalódott vagyok, hogy egyetlen pontot sem szereztünk, mert a PSG ellen közel álltunk ehhez, míg Kielben ötven percen át szoros mérkőzést játszottunk. Összességében elégedett vagyok a csapat mentalitásával, a játékot viszont csiszolni kell még addig, mire jönnek azok a csapatok, akik ellen a BL-ben is kötelező nyerni.

– Miben kell igazán javulni?

– A támadójátékunkon pontosítani kell, illetve hogy ne legyenek két-háromperces kihagyásaink. Ez egyébként már csökkent, a szezon kezdetén előfordult, hogy nyolc-tíz percekre szétestünk. A Velenje ellen tizenkét góllal vezettünk a szünetben, az ötvenedik percben viszont mindössze négy gól volt a két csapat között. Most már hosszú kilengéseink nincsenek, de még előfordulnak. Védekezésben is fejlődtünk, amiben van még potenciál, az Emil Imsgard a kapuban, hiszen ő még nem kapta el úgy a fonalat, és nem úgy teljesít, ahogy elvárhatjuk tőle. Mindenben tudunk fejlődni, hiszen rövid ideje dolgozunk még együtt. Nagyjából három-négy hétre van még szükségünk, hogy teljesen rendezzük a sorainkat.

– Csütörtökön este Kielben játszottak, pénteken utaztak, majd szombaton Veszprémben léptek pályára bajnokin. Mennyire nehéz így játszani?

– Pénteken tizenkét órát utaztunk, szombaton pedig edzés nélkül egy videózással a hátunk mögött mentünk egy olyan csapathoz, amely egész héten ránk készült. Új stáb és játékosok, nem a megszokott év van Szegeden, érezteti is minden magyar csapat, hogy majd most ő megfogja a BL-csapatot. Emiatt nincs könnyű dolgunk, készülnek ránk, hogy a BL-meccsből érkező, fáradt, még nem összeszokott Szegedet meglepjék. Ez volt a Fejér-B.Á.L. Veszprém ellen is, de amiért mentünk, azt a munkát elvégeztük, fegyelmezetten kézilabdáztunk és uraltuk a találkozót.

– Imponáló szezonkezdete van az Aalborgnak, hiszen nyert 34–31-re Kielcében, a Pelisztert pedig 38–23-re múlta felül, míg a dán bajnokságban mind az öt meccsét megnyerte. Mire számíthatunk ellenük?

– Az egyik legjobb formában lévő csapat látogat hozzánk. Az eddig is jó Aalborg leigazolta Niklas Landint, ez még nagyobb magabiztosságot ad nekik. Északi hidegvérrel játszanak, támadásban akár már két-három passz után távolról is bátran vállalkoznak. Rendkívül erősek és dinamikusak, rendezetlen védelemmel szemben iszonyatos sebességgel viszik fel a labdát. A mostanában megszokott trendhez képest zártabban védekeznek, aminek az oka, hogy egy olyan kapus van mögöttük, aki jól véd a távoli zónából. Fel van adva a lecke nekünk, de az a célunk, hogy megszerezzük az első pontjainkat a Bajnokok Ligájában.