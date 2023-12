Az SZTE Sportközpont oktatójával, Szász Róberttel már korábban megismerkedtem egy egyetemi kurzus kapcsán, és több alkalommal is segítségére volt a szegedi sportolóknak. Több judo versenyen volt lehetőségem az egyetemet képviselni, és mindegyik verseny során maximális támogatás volt a részéről, mint adminisztrációban, szervezésben, nevezésben, versenyre való eljutásban. Ezen pozitív élmények mentén bátorkodtam felkeresni Róbertet más sportággal kapcsolatban is, az erőemeléssel kapcsolatban, bízva abban, hogy ebben az esetben is segítőkész lesz. Ez pontosan így is történt, a nevezéssel, adminisztrációval, eljutással kapcsolatban jelentősen hozzájárult sikerünkhöz. Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni a Sportközpontnak, Róbertnek, és az egyetemnek, hogy támogattak minket. Jó SZTE-s diáknak lenni