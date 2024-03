Napjainkban már harminc éve íródik a szentesi szenior úszás sikertörténete. 1993 novemberében egy gyulai versenyt követően döntötték el néhányan, hogy a sportágat jó lenne szervezett körülmények közé terelni a városban. 2000. január elsejéig a szenior vízilabdázók egyesületéhez tartoztak, az ezredforduló óta viszont önálló klubjuk a Szentesi Delfin Egészségmegőrző Sport Club.

Kezdetek

Akkoriban még újságban is hirdettük, hogy csatlakozzanak a szentesi szenior úszókhoz. Később azért önállósodtunk, mert így több lehetőségünk van kihasználni pályázati lehetőségeket, valamint az 1%-os hozzájárulásokat. Ami a taglétszámunkat illeti, folyamatosan növekszik, jelenleg nyolcvan környékén járunk. Közülük 2023-ban ötvenöten voltak aktívak, de ahogyan arra a nevünkben szereplő egészségmegőrzés szó is utal, azokat sem hagyjuk magukra, akik a versenyzést nem érzik magukénak, de rendszeresen lejárnak az uszodába mozogni

– magyarázta a Délmagyarországnak Pólyáné Téli Éva, aki a Szentesi Delfin ESC titkára és versenyzője, valamint a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetségének az alelnöke.

A madeirai rövidpályás Európa-bajnokságról arany- és ezüstérmet is hozott haza Pólyáné Téli Éva. Fotó: DELFIN ESC

Kiegyensúlyozottság

Úgy fogalmazott, 2023 elképesztően sikeres év volt a szentesi szenior úszók számára, de igyekezett rögtön hozzátenni, hogy kiegyensúlyozott a sportteljesítményük. Nem jellemző, hogy kiugróan jó, vagy éppen rossz évet zárnának. Valamennyi esztendőben rengetegen vesznek részt versenyeken, akiknek a száma folyamatosan gyarapszik. Az elmúlt esztendőben tizenöt magyarországi helyszínen vettek részt versenyen, valamint hét országban nyolc alkalommal úsztak a LEN vagy a FINA által elismert eseményen. A Fukuokában megrendezett világbajnokságra nem utaztak el, de idén februárban a katari Dohában rendezett masters vébén már öt tag képviselte a klubot.

Éremeső

Ami pedig a Szentesi Delfin ESC versenyzőinek széles eredménysorát illeti, tizenöt magyarországi és nyolc külföldi megmérettetésen 524 arany-, 216 ezüst- és 128 bronzérmet szereztek. A váltókban 27 arany-, 40 ezüst- és 21 bronzéremmel zárták 2023-at. A különböző versenyeken negyvenkilenc szentesi úszó állhatott fel a dobogóra, rajtuk kívül pedig még öten végeztek pontszerző, vagyis 4–8. helyen. A legtöbb aranyérmet, hetvenkettőt Pólyáné Téli Éva gyűjtötte be, őt követi a klub ranglistáján Horváth Roland hatvan, Melkuhn Dezső pedig negyvenhat medáliával a legfényesebből.

Ez a kupagyűjtemény 2023 termése a 85 éves Melkuhn Dezsőnél. Fotó Becsei Dávid

Büszkeségeik

A díszes eredménysorból két parádés sikert mindenképpen kiemelünk. Pólyáné a madeirai rövidpályás masters Európa-bajnokságon 50 méter mellen első, 100 pillangón pedig második lett, de értékes helyezéssel tért haza innen Kókai Ibolya, Béres Dorina, Kókai László, Horváth Roland és Pólya Sándor is. Pengő László pedig az ausztráliai Perthben a szervátültetettek Világjátékán 100 méter gyorsúszásban ezüstérmes lett, míg 50 méter hátúszásban világbajnoki címnek örülhetett, amivel beállította a Szervátültetettek Világjátéka hetven év felettiek korcsoportjának új világrekordját is.

Hazai terepen sem fukarkodtak a remek eredményekkel a szentesiek. Az országos bajnokságokon hetvenkilenc egyéni bajnoki címet nyertek az előző évben, valamint begyűjtöttek ezek mellé ötvenhét ezüst- és harmincöt bronzérmet is. Váltóban ötször álltak a dobogó tetején, valamint húsz ezüstöt és hat bronzot szereztek.

Csúcstartók

A World Aquatics (korábban FINA) és az European Aquatics (korábban LEN) ranglistáin is szerepelnek a klub szenior úszói. Venczel Kincső Európa-csúcstartó a 40-44 éves és a 45-49 éves korcsoportban 200 méter pillangón, de a nyíltvízi úszóknál Melkuhn Dezső neve is a top tízben szerepel, ahogyan több váltóeredmény is. A 2023-as esztendő legfrissebb eredményeit a két szövetség még nem hozta nyilvánosságra, de biztosan lesz köztük Kurca-parti, ahogyan az elmúlt években is volt. Mindezeknek köszönhetően a Szentesi Delfin ESC Magyarország nyolcvan szenior klubja közül a negyedik legeredményesebb volt tavaly.

Törődés

A versenyeken túl is sokat foglalkoznak egymással a tagok. Tartja egy olyan legenda magát a városban, a Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszodában mindig rója a métereket a medencében egy helyi szenior úszó.

A törődés és az egymásra odafigyelés a titkunk szerintem. A közös utazások ezt mindenképpen erősítik, hiszen törekszünk arra, hogy együtt, szervezett formában járjunk a versenyekre, ne külön-külön. A helyszíneken együtt vacsorázunk, de gyakran megyünk úszáson kívüli programokra is együtt, a jövő héten például egy szekrényt szerelünk össze a megszerzett trófeáinknak

– jegyezte meg. Hozzátette, ha a szentesi uszodába bármikor lemegy valaki, biztos benne, hogy összetalálkozhat egy szenior úszóval, akivel lehet beszélgetni.

Rendezés

A fent említett eredményeken túl a Szentesi Delfin ESC rendezőként is remekel. Hagyományosan két nagyszabású versenynek is otthont ad a Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszoda. Januárban az Évindító hosszútávú országos bajnokságnak és az összetett sprintversenynek, amelynek megrendezése azért jár nagy felelősséggel, mert az 1500 méter gyorsúszás egyben magyar bajnokság is. Májusban pedig Nemzetközi Szenior Úszóversenynek ad otthont Szentes, ezt az elmúlt huszonkilenc évben rendszerint megrendezték.

A versenyeken kivül is gyakran szerveznek együtt programokat, itt például tevegeltek Katarban. Fotó: DELFIN ESC

Természetesen 2024-re is rengeteg program már bevésődött a delfinek versenynaptárába. Négy versenyen már túl vannak, megrendezték az évindítót, valamint jártak Százhalombattán, Békéscsabán és Katarban is. A következő hétvégén a szlovák bajnokságon Zsolnán ugranak majd medencébe, de áprilisban népes kontingenssel mennek majd Hódmezővásárhelyre. Májust Tunéziában indítják valószínűleg, majd jön a szentesi nemzetközi verseny, a nyár pedig Csongrádon kezdődik. A legmelegebb hónapok legfontosabb versenyére ismét Gyulára mennek, amely országos bajnokság és nemzetközi ranglista verseny, de ott van a naptárban a belgrádi Eb is. Idén újra szeretnének ellátogatni Ciprusra és Temesvárra, valamint az ősszel lesz egy újabb verseny Hódmezővásárhelyen, majd december elsején Törökbálinton zárulhat a versenyidény.