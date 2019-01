150 éve született Tornyai János - emlékévvel ünnepelnek Vásárhelyen

Kiállításokkal, kiadványokkal, rendezvényekkel ünneplik Tornyai János születésének 150. évfordulóját Hódmezővásárhelyen - tájékoztatta a sajtót a festőművész nevét viselő múzeum igazgatója hétfőn.Miklós Péter közölte, hogy a rendezvénysorozat első elemeként pénteken, a művész születésének napján Tornyai, a gyűjtő címmel nyílik kiállítás. A tárlat a néprajzi értékek és a magyar múlt iránt fogékony festőművész néprajzi magángyűjteményét mutatja be Terendi Viktória rendezésében.Az emlékév keretében a közgyűjtemény nemcsak impozáns, reprezentatív kiállításon mutatja be Tornyai János tevékenységét, hanem előadásokat, konferenciákat szervez és több kiadványt is megjelentet.A következő hetekben az intézmény mindhárom kiállítóhelyén változatos programokkal várják az érdeklődőket. Szombattól az Alföldi Galériában tekinthető meg válogatás Holler László képzőművész festményeiből, míg a kiállítóhely másik szárnyában a mártélyi művésztelep Téli tárlatát mutatják be február elejétől. Az Emlékpont pedig rendezvénysorozattal tiszteleg a magyar kultúra napja előtt.A vásárhelyi kiállítóhelyeket felkeresők tavasszal Kass János alkalmazott grafikáiból és könyvillusztrációiból láthatnak tárlatot, és bemutatkoznak a makói művésztelep alkotói is. A múzeum az idén jelenteti meg új régészeti kiadványa mellett az Endre Béla-monográfiát, amely a közgyűjteményben tavaly rendezett kiállítás anyagán alapszik.Az Emlékpont a száz évvel ezelőtti kommunista diktatúra, a tanácsköztársaság történetéről rendez márciusban tudományos tanácskozást és kiállítást - mondta az igazgató, hozzátéve, mindezek mellett az intézményekben folytatódik a gyűjtemény gyarapítása, feldolgozása, és a tervek szerint az eredményeket múzeumi évkönyvben összegzi az intézmény.