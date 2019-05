A vöröskeresztes gyermeknapon a veszélyforrásokról is hallottak a kicsik

A gyerekek a Vöröskeresztről is sok mindent megtudtak. Fotó: Kovács Erika

Ez az első óvodai gyermeknapi rendezvényünk. A kiszámíthatatlan időjárás miatt benti programokat szerveztünk a gyerekeknek – tudtuk meg Héjjáné Borbás Anikótól, a Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezetének hódmezővásárhelyi területvezetőjétől.– Elsőként a Pálffy utcai óvodába hoztuk el ezt a programot. Tavasszal volt egy városi Ki mit tud?, ahol részt vett az óvoda is. Ott kezdődött az együttműködésünk – mondta a területi vezető. A vöröskeresztes aktivisták nem érkeztek üres kézzel.– Sok játékot hoztunk, például homokozójátékokat, labdákat. Kézfertőtlenítőt, folyékony szappant is kapott az óvoda. Foglalkozásokat is tartottunk a gyerekeknek, a korosztályuknak megfelelő témákkal.Beszélgettünk a sérülésekről, a fertőtlenítés fontosságáról, a kézmosás alapszabályairól és természetesen magáról a Vöröskeresztről is. A gyerekek örömmel kapcsolódtak be a beszélgetésbe. A foglalkozások után pedig kis vetélkedőt szerveztünk, ahol a helyesen válaszoló gyerekek vöröskeresztes emblémával ellátott tornazsákot, sapkát is kaptak – említette meg lapunknak Héjjáné Borbás Anikó.