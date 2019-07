Hódmezővásárhelyen, és szinte biztos, hogy másutt is, mindennaposak a temetői lopások., hogy a katolikus sírkertben padot vittek el a Simon család síremléke elől. De a kiültetett virágokat, csokrokat, koszorúkat is rendszeresen dézsmálják az őzeken és a nyulakon kívül a "szarkák", és a kővázák se tabuk. A tettenérés szinte lehetetlen.– Tanácstalan vagyok az ügyben, bár megjegyzem: tőlünk, a családi sírról még nem loptak. Mélyen elítélem ezt – mondta Berecz János matematika–fizika szakos tanár. Jó ötletnek tartaná a legnagyobb közösségi oldalon indított figyelőszolgálatot, bevonva ebbe a Facebook-csoportba a temetőgondnokságot, az önkormányzatot és a rendőrséget is, hátha így eredményesebb, hatékonyabb lenne, mint az a közösség, amelyről legutóbb olvasott lapunkban.– Szerencsére még a mi családi sírunkról sem vittek el semmit, de sok lopásról hallani – közölte Tünde. – Egyik ismerősöm bekamerázta a sírhelyet a Kincses temetőben, így a rend­őrség pillanatok alatt elkapta az illetőt, akire már figyeltek – mesélte. Abban azért meg­egyeztünk, hogy minden sírhelyet nem lehet bekamerázni.Az üggyel kapcsolatban megkerestük a vásárhelyi önkormányzatot, ahonnan a rendőrséghez irányítottak. Annyit azért megjegyeztek: az állandó jelenlét lenne esetleg visszatartó erejű, az azonban megoldhatatlan. A rendőrség pedig azt írta, hogy a járőrök a polgárőrökkel együttműködve visszatérően ellenőrzik a temetők környékét is.