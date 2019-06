Egyelőre sehogy sem áll az új emlékmű Vásárhelyen

Tavaly szeptemberben Bálint Gabriella , a Fidesz–KDNP-frakció képviselője új emlékmű létesítését kezdeményezte az 1919-es vásárhelyi tömeggyilkosság áldozatai emlékére. Mint ismeretes, 1919 tavaszán előbb francia, majd román megszállás alá került Vásárhely.Berényi László, aki korábban a magyar hadseregben szolgált, rendőrparancsnoknak nevezte ki magát, és a román zászló alatt az embereivel, véletlenszerűen kiválasztva, 56 embert, 47 vásárhelyit és 9 ismeretlen férfit tartóztatott le, majd végeztetett ki 1919. július 25-én, a Kutasi úton, Vásárhelytől mintegy 6 kilométerre, a Nagy Dezső-féle tanyánál.Az áldozatok előtt tisztelgő, 50 éves emlékmű már nagyon rossz állapotú. Bálint Gabriella ezért kezdeményezte egy új emlékmű állítását az évfordulóra. A határozatot tavaly szeptemberben fogadták el. Több képviselő is felajánlotta egyhavi tiszteletdíját a célra.Bálint Gabriellától tavaly novemberben megtudtuk, több áldozat leszármazottja ma is él, örömmel vették az új emlékmű hírét. Többen jelezték adakozási szándékukat is, de az azonnali határidő helyett az önkormányzat csak 45 nappal később nyitott erre a célra számlát.Kíváncsiak voltunk, hogy áll az új emlékmű ügye, hiszen a centenáriumig már nincs két hónap sem hátra. A vásárhelyi önkormányzattól megtudtuk, a város honlapján idén február 21-én jelent meg a felhívás, ahol az alkotók regisztrálhattak. A határidő március 22-én járt le, egy művész jelentkezett. Április 25-én három árajánlatkérést küldtek ki, de a határidő lejártáig, május 2-ig nem érkezett be egyetlen ajánlat sem – derült ki a megkeresésünkre kapott válaszból. Azt is írták, a továbbiakban az oktatási bizottság foglalkozik az üggyel.