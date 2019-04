Fehér István: Vaddisznóból nem lesz soha pincsikutya

Nem nézi jó szemmel a Csongrád Megyei Hátrányos Helyzetű Családok Egyesületének elnöke, hogy Márki-Zay Péter lepaktált a Jobbikkal – erről Fehér István a fórumot megelőző sajtótájékoztatóján beszélt.



– A vásárhelyi cigányság annak sem örül, hogy a Jobbik helyi elnöke bekerült az önkormányzathoz. A Jobbik, hiába beszélnek a néppártosodásról, fajgyűlölő eszméket is vall. Mi, kisebbséghez tartozók úgy gondoljuk, hogy a vaddisznóból soha nem lesz pincsikutya – mondta a civil szervezet elnöke.



Fehér István szerint Márki-Zay Péter, Vásárhely polgármestere nem jó városvezetőhöz méltóan cselekedett, amikor kiköltöztetett egy nyolcgyermekes roma családot Földeákra, arra hivatkozva, hogy az önkormányzattól bérelt lakás udvarán rengeteg lomot halmoztak fel.



– Sajnos vannak olyan családok, amelyek kénytelenek lomizni, mert nincs annyi jövedelmük, hogy télire tűzrevalót vegyenek. Úgy gondolom, egy jó városvezetőnek nem lehet az a célja, hogy ettől a családtól megszabaduljon, és kitelepítse őket egy kistelepülésre. Egy jó polgármesternek segítséget kellene nyújtani az ilyen családoknak, jó irányba kellene terelni őket.



Fehér István beszélt Mátray Attiláról, a helyi cigány nemzetiségi önkormányzat elnökéről is. Mátray április 3-án közleményt jelentetett meg a város cigány nemzetiségi önkormányzatának közösségi oldalán. Ott többek között azt írta, a Csongrád Megyei Hátrányos Helyzetű Családok Egyesületének semmi köze a cigánysághoz, a nemzetiségi közösség érdekképviseletéhez.



„A jövőbeni félrevezetések elkerülése érdekében kijelentjük, hogy a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat teljesen elhatárolódik a karitatív szervezettől, s egyben felkérjük a civil szervezet vezetőjét, hogy a szervezetet ne mutassa be cigány szervezetként a közösség és a hatóságok előtt."



Erről Fehér István azt mondta a sajtótájékoztatón, hogy minden rendezvényüket az egyesület nevében szervezik, nem pedig a nemzetiségi önkormányzat nevében.



– Mátray Attila kérjen elnézést az egyesülettől! Ne járasson le bennünket! Én sem támadom, pedig jönnek hozzám a visszajelzések arról, hogy hogyan végzi a munkáját. Azoknak segít, akik közel állnak hozzá.

Fehér István szerint Mátray Attila méltatlan a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöki posztjára.