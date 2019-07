Ferenc Józsefnek is tetszettek Plohn fotói - A 48-as vásárhelyi honvédeket ábrázolja a leghíresebb sorozata

Bernátsky Ferenc mutatta be a múlt századi fotóművész munkásságát. FOTÓ: KOVÁCS ERIKA

– Plohn József fotográfus 1869. július 7-én született Makón. Jó­­zsef a műtermet alapító Plohn Illés négy gyermekének egyike volt. A család egy évvel József születése után költözött át Vásárhelyre. Plohn József a gimnázi­­um elvégzése után édesapja mű­­termében kezdte kitanulni a fényképészmesterséget. Apja ha­­tott legjobban a gondolkodásmódjára. Már Illés is kimozdult a műterméből. Ismerjük azokat a ké­­peit, amiket az 1879-es szegedi nagy árvízről, illetve a kis tiszai gátszakadásról készített – tudtuk meg a kurátortól.Plohn József Pesten pallérozta tovább a tudását, majd külföldi tanulmányutakon is járt, Rómában, Párizsban, Bécsben is. Amikor 1894-ben hazatért, a kiépülő Hódmezővásárhelyről készítette el az első fotósorozatát, amit a vá­­ros rendelt meg tőle.Plohn József és édesapja 1896-ban, a millenniumi kiállításon a vásárhelyi népéletet bemutató fotósorozatukkal díjat és millenniumi első helyezést nyert. Még Ferenc József is személyesen gratulált nekik.– Plohn József és Tornyai Já­­­nos festőművész gimnáziu­­mi iskolatársak voltak. Plohn Tornyai és az ugyancsak festő­művész Endre Béla számos festményéhez készített tanulmányfotót. A helyi kiállításokat is fotózta. A városba látogató művészekről portrésorozatokat készített – tudtuk meg Bernátsky Ferenctől.Plohn leghíresebb fotósorozata az 1848-as vásárhelyi veterán honvédeket ábrázolja. Az első sorozatot az 1890-es évek közepén, a másodikat pedig 1902-ben készítette. Plohn József kétszer nősült. Egyik házasságából sem született gyermeke.– Élete szomorú véget ért. Plohn József zsidó származású volt. 1944. március 20-án elrendelték a zsidó üzletek bezárását. Feltehetően ekkor szűnt meg a műterme. Neki is kötelező volt vi­­selnie a sárga csillagot, amit május elején nem tett meg. A rendőrbíró 30 nap elzárásra ítélte, majd június 16-án Szegedre szállították a vásárhelyi zsidóságot, köztük Plohn Józsefet is. A koncentrációs táborba szállítás közben halt meg.Plohn József fotográfiái fontos korlenyomatok. A vásárhelyi múzeum 1952-ben az özvegyétől 1835 üvegnegatívot vásárolt. Életműve egy része tehát máig fennmaradt.