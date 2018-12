Hajdúsági diákok az Emlékpontban

A hódmezővásárhelyi Emlékpont és az ebesi Széchényi Ferenc Tájmúzeum kapcsolata néhány éve kezdődött, amikor a hajdúsági kiállítóhely vendégül látta a vásárhelyi közgyűjtemény Rákos börtönei című vándorkiállítását, s a tárlat ideje alatt a vásárhelyi intézményvezető, Miklós Péter több alkalommal is tartott rendhagyó történelemórát a térség középiskolásainak.Eignerné Bartusz Andrea, az Ebes Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője az elmúlt hetekben négy diákcsoporttal is felkereste az Emlékpontot. A projekt az általános és középiskolás diákok számára igyekszik bemutatni az 1950-es évek Magyarországának világát, amely keretében a fiatalok az ebesi kiállítóhely Ítélet nélkül – családok munkatáborokban című kiállítása mellett az Emlékpont Hódmezővásárhely 1945 és 1990 közötti történelmét bemutató tárlatát is felkeresték.A programban az ebesi és hortobágyi általános iskolások mellett a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium és a hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium tanulói vettek részt, akik Vásárhelyen az Emlékpont történészei, Nagy Gyöngyi és Marosvári Attila tárlatvezetésén, illetve rendhagyó történelemóráján szerezhettek ismereteket az államszocializmus korszakáról.Eignerné Bartusz Andrea elmondta: az államszocialista korszakról szó esik a történelemórákon mind az általános, mind a középiskolában, azonban a kiállítóhelyeken még részletesebb ismeretekhez juthatnak a diákok, s a tankönyvi eszközök mellett a kiállítások, tárlatvezetések a bemutatott egyéni sorsok által személyesebb élményekkel gazdagítják a fiatalokat. Az ismeretek elmélyítését ezeken túl az is szolgálja, hogy a látogatás élményeit az osztályok a történelemórákon megbeszélik, összevetik az addig tanultakkal, így lehetőség nyílik arra is, hogy választ kapjanak a program során felvetődött kérdéseikre is.