Havasi Katalin: Lázár Jánost kérjük fel polgármesterjelöltnek

- Nagyon régóta és nagyon sokat beszélgettünk már erről a tagság és a támogatóink körében - mondta Havasi Katalin a Promenád.hu hírportálnak adott interjújában. - A múlt heti tisztújító ülésen arra jutottunk, hogy végre nyíltan is kimondjuk, amit mindannyian gondolunk, és azt az embert kérjük fel a jelöltségre, aki képes a várost kihúzni a legmélyebb gödörből is, és ismét fejlődő pályára állítani. A javaslatunk egyszerre nevezhető meglepőnek és magától értetődőnek. Megvitattuk a kialakult helyzetet és száz százalékos konszenzus alakult ki abban, hogy Lázár Jánost kérjük fel, vállalja a polgármester-jelöltséget.Természetesen az interjú kitért arra is, hogy maga Lázár János hogyan fogadta a felkérést. Erre azt a választ kapták, hogy nyitottan. A miniszteri felkérésekor úgy fogalmazott: nem befejezte, csupán megszakította a polgármesteri munkát. Bár egyértelmű választ még nem adott, erre a napokban sor kerülhet.