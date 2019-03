Jutalmat ígért Márki-Zay az őzek ,,eltakarítóinak"

Az oszlopok jelzik, egykor volt kerítése a temetőnek.

– Az őzeket bárki elviheti szabadon, szívesen odaadnánk.A legális megoldások sajnos egyelőre limitáltak. De bárki, aki vállalja, hogy eltakarítja az őzeket a temető környékéről, magas jutalomban részesül – mondta a múlt csütörtöki susáni lakossági fórumon Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere. Legutóbb 3 hete írtunk arról, hogy Hódmezővásárhelyen a katolikus temetőbe bejárnak az őzek, és lelegelik a sírokról az élő virágot. A mintegy tucatnyi vad a közeli nádasban húzódik meg. A temetőnél a Vámház utca felől a kapu, a nádas felől pedig a kerítés hiányzik. Az éhes őzcsapat jobb híján a temetői virágokból lakmározik, amivel kárt okoznak.Márki-Zay Péter a fórumon arról is beszélt, hogy az őzeket már a vadasparknak is ajánlgatták, de hiába. Új kerítést is szerettek volna építeni, de a költségvetésből ki lett húzva ez a tétel. Szerinte a kerítés egyébként sem megoldás, mert 2 métert még átugranak az őzek.– A vadászok, ami egy kegyetlen, de hatékony módszer lenne, pedig nem jogosultak a cselekvésre. Minden megoldást vizsgálunk – sorolta a lakossági fórumon a városvezető.– Az őzek „eltakarítása" vagy lelövése bűncselekménynek minősülne – ezt már Gémes László, az Országos Magyar Vadászkamara Csongrád megyei elnöke válaszolta megkeresésünkre. – A vadgazdálkodás a területen lévő vadgazdálkodó feladata és lehetősége. Sem vadaspark, sem önkormányzat, sem magánszemély nem foghatja be az őzeket. De ha a vadászok be is fognák őket, nem sokra mennének vele. Az őzek ugyanis területfoglaló állatok: visszamennek – mondta a vadászkamara megyei elnöke, aki személyesen is vizsgálódott már a helyszínen.– Az őzeket megölni, hogy megvédjék a temetőt, vadászszemmel sem etikus. Az őzek nem akarnak kegyeletet sérteni, sem pedig kárt okozni, csak enni. Az egyedüli megoldás egy 2 méteres kerítés építése lenne. Az őzek a másfél méteres kerítést átugorják, de a 2 méterest már nem – mondta. Hozzátette, számos kistelepülés megoldotta a kérdést a kerítéssel, ami a nyulak, a rókák ellen, illetve több esetben a rosszban sántikáló emberek ellen is hatékony megoldás.