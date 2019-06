Két hónapra kaptak lakást, miután leégett a házuk

Mint lapunknak a tűzeset után elmondta, május 24-én kora este a férje, aki nem veti meg az alkoholt, a motoros fűrészt szerelte a ház hátsó épületében, a műhelyben. Volt a helyiségben öt liter benzin is, az lobbanhatott be valahogy. A tűz átterjedt a házra is, amelynek teljesen leégett a tetőszerkezete. A mennyezet szinte minden helyiségben leszakadt. A ház lakhatatlanná vált. A családnak szinte semmije sem maradt. Az anyuka és a négy gyermek, a 16 éves Adrián, a 14 éves Zsanett, a 11 éves Kevin és a hatéves Áron átmenetileg az asszony szomszédban lakó testvéréhez költöztek. A kétszobás ház azonban tíz embernek nagyon kicsi volt. A férje mozgásképtelen, szintén a leégett házban lakó édesanyja átmenetileg kórházba került. A férjéről pedig Olga nem tudta, hogy hol van.

A gyerekek jól érzik magukat a házban, de itt csak két hónapig maradhatnak. Fotók: Kovács Erika

Újabb változás következett be Balázsné Molnár Olga és négy gyermeke életében. Szívességből egy háztulajdonos felajánlotta a szerencsétlenül járt családnak, hogy lakjanak üressé vált ingatlanjában, nagyjából két hónapig. Ez a ház néhány méterre van a leégett házuktól. Olgáék már átköltöztek a megmaradt holmijukkal, illetve az adományként kapott bútorokkal, használati tárgyak­kal, ruhákkal.Az asszony a tűz után nagy elhatározásra jutott. Úgy döntött, ha már a nulláról kell újrakezdenie az életét, akkor ezt a férje nélkül teszi. Az alkohol miatt ugyanis már nagyon megromlott a házaspár kapcsolata. Az asszony azt mondta, reméli, hogy így a gyermekeknek is sokkal nyugodtabb életet tud teremteni.– Most közel két hónapnyi időt kaptunk. Addig használhatjuk ezt a házat egy ismerős jóvoltából. A gyerekek is jól érzik itt magukat – említette meg. – Nagyon nagy szeretettel fordultak felénk az emberek a tűzeset óta. Átérezték a helyzetünket. Kaptunk ruhákat, háztartási berendezéseket, például tűzhelyet, tévét, bútorokat is. Miután értesültek a tragédiánkról, a hódmezővásárhelyi Johannita Segítő Szolgálat is a segítségünkre sietett. Hoztak ágyakat, szekrénysort. A Birka csárda üzemeltetőjétől napokig kaptunk ebédet, időközönként még most is. Mindenkinek köszönjük a törődését. Jólesett, hogy nem hagytak magunkra a bajban bennünket – fogalmazott Olga.Mivel két hónap rövid idő, gyors forgatókönyv szükséges a jövőjükhöz. A leégett házon nem volt biztosítás, nem lehet felújítani, annyira tönkrement. Egy lakható otthont szeretnének. Kinéztek egy háromszobás, kis kertes házat Mindszenten, ami egy tisztasági meszelés után beköltözhető lenne. A ház 6,5 millió forintba kerülne. Ennyi pénzük viszont nincs.

Az önkormányzat számlát nyitott Olga és a gyermekek javára. Aki szeretne segíteni, az 57400255-15115784-es számlaszámon megteheti. A közlemény rovatban fel kell tüntetni: Balázsné Molnár Olga javára. Erre a számlára az elmúlt napokban mintegy 800 ezer forint támogatás érkezett, de az még kevés a hosszú távú megoldáshoz. A csokot is csak a válás után tudná kérvényezni Olga, de annak időpontja bizonytalan, addig nem várhatnak.

A családot egyébként nagyon megviselte a tragédia. – A gyerekek zárkózottabbá váltak, nem szívesen beszélnek a tűzről. Néha kicsit agresszívebbnek érzem őket, talán így jön ki rajtuk a feszültség. Én napközben elvagyok a teendőkkel, a megoldáskereséssel. Este lefekvés után jön rám a sírás – vallotta be az asszony. Olga elmondta, a tűzeset óta csak ügyvéden keresztül értekezett a férjével. Beadta a válópert.Olgáék most a családi pótlékból élnek, ami körülbelül 90 ezer forint. Az asszony munkát keres.