Mártélyon a rengeteg szúnyog mellett a rongálások is gondot okoznak

– Általában a közterület-felügyelőink is jelen vannak a gyérítéseken, de az üdülőterületen nem voltak. Olyan panasz jutott el hozzánk, hogy itt gyorsabban ment végig az autó, mint kellett volna

Az eső, a meleg és az áradás is hozzájárult, hogy nagyon sok a szúnyog, nem csak Mártélyon. Fotó: Kovács Erika

A szúnyoggyérítéssel kapcsolatos kérdésekről esett szó a lakossági fórum elején. Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere elmondta, az állami szúnyogirtás mellett az önkormányzat szárazföldi meleg ködös gyérítést is rendelt. Ez is megtörtént, 42 kilométert szórt be a szerződött vállalkozó a mártélyi üdülőterületen, Mártélyon és Hódmezővásárhelyen.– mondta a polgármester, hozzátéve, reklamálnak a vállalkozónál, és kérni fogják, hogy tegyenek még egy kört az üdülőterületen.Kiemelte, a legutóbbi közgyűlésen a kiürült városüzemeltetési büdzsébe 112 millió forintot töltött a testület. Így lesz forrás újabb szúnyoggyérítésekre is.– A másik üdülőterületi probléma, hogy hétvégente ismeretlenek törnek-zúznak a sétány mentén. Mozgósítottuk a rendőrséget és a polgárőrséget, önkormányzatunk pedig 100 ezer forint jutalmat ajánlott fel a nyomravezetőknek – közölte.Márki-Zay Péter polgármester beszélt arról is, hogy a tavalyi fórumon az üdülőtulajdonosok többsége megszavazta, hogy újból egyirányú legyen a forgalom a Bodnár Bertalan központ előtt kezdődő területen. Két hónap alatt sikerült is ezt megvalósítani. Elhangzott, hogy a vásárhelyi és a mártélyi önkormányzat, a vízügy és a nemzeti park megállapodott a hínár és az alga meghatározott mértékű lehalászásáról.A fórumon kiderült, nem minden üdülőtulajdonos örül az egyirányúsításnak, igaz, erről tavaly egyszerű többséggel szavaztak, kézfelnyújtással. Egy tulajdonos elmondta, ezzel a változtatással jelentősebb járműforgalmat tereltek a parti sétányra, ami balesetveszélyes. A férfi szerint inkább a padkát kellett volna megcsinálni, hogy ne sárba menjenek le az autók, amikor kitérnek egymás útjából. Egy másik hozzászóló viszont megköszönte a módosítást, mert szerinte így biztonságosabb.Kiderült, a kétirányú forgalmat csak úgy lehet visszaállítani, ha ezt a lakosok nyolcvan százaléka kezdeményezi.Egy nyaralótulajdonos arra panaszkodott, hogy amíg ingatlanadót fizettek, addig a gyermekeik ingyen használhatták a kalandparkot. Most, hogy helyi adót nem szednek tőlük, a kalandparkba belépőt kellene váltaniuk. Jó megoldásnak tartaná, ha az érintett családok méltányos áron válthatnának idénybérletet.