Meglátogatták a vásárhelyi katonákat Koszovóban

Az egység jelentős része a lövészdandár vásárhelyi zászlóaljaira épül. A vizit alkalmából megtartott állománygyűlésen az ezredes megköszönte a kontingens eddig elvégzett munkáját, majd beszélt a következő időszak várható feladatairól és a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program lövészeket érintő eredményeiről.



A kontingens katonáiból egy szakasznyi erő a KFOR Keleti Többnemzeti Harccsoportjának alárendeltségében lát el járőrözést. Szloszjár Balázs ezredes megtekintette a Nothing Hill-i tá­­borba kitelepült katonák elhelyezési körülményeit is.



– A célom az volt, hogy sze­mé­lyesen is megnézzem a misszióban szolgálatot teljesítő állományt és tájékozódjak a felmerülő problémákról, kihívásokról. Pozitív tapasztalatokat szereztem, és nagyon fegyelme­zett, motivált csapattal találkoz­tam – mondta a parancsnok.