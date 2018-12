Számítógépeket kapott a vásárhelyi Szivárvány, és egy tonna ruhát gyűjtöttek a kormányhivatal dolgozói

– Ezek a gépek a Csongrád Megyei Kormányhivatalban működtek. Jó műszaki állapotban vannak, kiválóan használhatók. Az elmúlt években különböző uniós forrásokból frissítettük a gépparkunkat. Így sikerült mintegy 140 számítógépet adományoznunk, elsősorban bentlakásos intézményeknek, ahol nagy hasznát veszik a lakók a technikának a szabadidejük hasznos eltöltéséhez.

– Úgy látom, jó helyre kerültek a számítógépek! A gondozottak értenek hozzá, használják – mondta Juhász Tünde Csongrád megyei kormánymegbízott Hódmezővásárhelyen, a Szivárvány Otthonban, ahol 124 enyhe, középsúlyos és súlyos értelmileg sérült fiatal, illetve középkorú ember él. Az átlagéletkor 40–50 év közötti.Az intézmény a közelgő karácsony alkalmából 5 számítógépet kapott a megyei kormányhivataltól.Az elmúlt napokban összesen 12 számítógép került a Csongrád Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott 3 intézménybe, a Szeged–Csanádi Egyházmegye Bálint Sándor Szeretetotthonába, illetve a vásárhelyi Szivárványba.A megyei kormányhivatal munkatársai 1 hónapon keresztül közel 1200 kiló, vagyis több mint 1 tonna felnőttruhát is gyűjtöttek, amiből a Szivárvány Otthonba is jutott. Juhász Tünde hangsúlyozta, ez is része a kormányhivatal társadalmi felelősségvállalásának.A Szivárvány Otthon lakói zenét hallgatnak, játszanak a most kapott számítógépeken. Fotó: Kovács Erika