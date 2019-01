Egészen szerda délutánig maradhat a havazás, ilyen utakra számíthat a napokban

Keddre az OMSZ havazás miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést.

Szerdán a hó marad, de csütörtökön az eső miatt még csúszósabbak lehetnek az utak

Milyen időjárás várható a következő téli napokban?

Milyen ütemezés mellett végzi a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a hóeltakarítási munkákat?

Mely utak tartoznak a közútkezelőhöz?

Milyen útviszonyokra számíthatnak a közlekedők a következő napokban?

Hol tájékozódhatnak utazás előtt az autósok az aktuális útviszonyokról?

Mit tegyenek utazás előtt a közlekedők?

Keddre az OMSZ havazás miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést. Ez azt jelenti, hogy 12 óra alatt akár 5 centi hó is hullhat. A figyelmeztetés kedden él, bár szerdán is lesz hóesés Csongrád megyében.Kedden délen és keleten számíthatunk hószállingózásra, hóesésre, kisebb havazásra, főként északon, északkeleten viszont hosszabb időre kisüt a nap. Nem lesz jelentős a légmozgás. A fagyos reggelt követően délután -3 és +3 fok között alakul a hőmérséklet.Az előrejelzések alapján keddtől ismét jelentős havazás várható a Nagykanizsa-Nyíregyháza vonaltól délre. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. továbbra is 12 órás váltott műszakokban, minden rendelkezésére álló emberi és gépi erőforrásával a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákon fog dolgozni. Ugyanakkor a szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a 0-24 órás munkavégzésük mellett folyamatos havazás idején időszakosan téliesebb útviszonyokra és lassabb haladásra kell egyes térségekben készülnie az autósoknak.A meteorológiai előrejelzések alapján kedden újabb jelentős havazás várható, a Balaton-Budapest-Nyíregyháza vonaltól délre – dél felé növekvő mennyiségben – hozzávetőleg l-12 cm hó valószínű. Szerdára a havazás északra is átterjedhet, szerda délutánig 1-10 cm hó is hullhat, ekkor a több hó az ország középső sávjában és északi részén várható. Csütörtökön és szombaton szórványosan, pénteken több helyen várható csapadék, nyugaton inkább hó, keleten vegyes halmazállapotú csapadék, de a csapadék formája, mennyisége és a hó megmaradása – mediterrán ciklonról lévén szó – egyelőre még bizonytalan.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei a 2018. november 10-től kezdődő téli üzemeltetési időszakban a mai napig 115 ezer tonna sót és 6,8 millió liter kálcium-klorid oldatot juttattak ki a 32 ezer kilométeres országos közúthálózatra. A társaság munkatársai a következő napokban is 0-24 órás szolgálatot biztosítva végzik a szükséges téli útüzemeltetési feladatokat. A hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat az előírások szerint ütemezetten végzik, először az autópályákon, autóutakon és főutakon, majd a településeket összekötő mellékutakon, végül az alacsony forgalmú bekötőutakon végzik el. A lehetséges helyszíneken a megelőző, úgynevezett preventív sószórási munkákról is gondoskodnak a szakemberek.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 32 ezer kilométernyi országos közúthálózat, vagyis a gyorsforgalmi, a településeket összekötő fő- és mellékutak, illetve ezen utak településeken átvezető szakaszainak üzemeltetési és fenntartási feladatait látja el. Kivétel a koncessziós autópálya-üzemeltető cégekhez tartozó M5-ös és M6-os autópálya. Minden más – mintegy 140 ezer kilométernyi út – önkormányzati kezelésben van. Budapest közigazgatási határain belül a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem kezel utakat.A társaság a 32 ezer kilométeres országos közúthálózatra mintegy 800 munkagéppel rendelkezik a téli időszakban. Egy-egy munkagépre körülbelül 40-50 kilométernyi út jut, ekkora útszakaszon a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkák a beavatkozástól és az időjárási helyzettől függően 2-5 órát vesznek igénybe. Ennyi idő alatt folyamatos havazás esetén újra téliesebb útviszonyok alakulhatnak ki, ami újabb és újabb beavatkozásokat igényel mindaddig, amíg a havazás nem áll el. Vagyis a társaság folyamatos és ütemezett munkavégzése mellett is fel kell készülniük az autósoknak arra, hogy intenzívebb havazás esetén időszakosan téliesebb útviszonyokkal találkozhatnak az országos közúthálózaton is, így egyes esetekben szükségük lesz a nyári időjárási viszonyok között megszokott utazási sebességük mérséklésére.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatának weboldalán, a www.utinform.hu oldalon, az aktuális út- és látási viszonyokról, valamint forgalmi helyzetről is folyamatosan friss információkhoz juthatnak a közlekedők. A friss baleseti és torlódással kapcsolatos hírek itt érhetőek el: https://utinform.hu/hirek/balesetek-torlodasok-rendkivuli-kozlekedesi-esemenyek-2 . Míg reggel 5 és este 22 óra között, nagyjából 3 óránként a következő linken országos, átfogó összesítéseket is olvashatnak a közlekedők az időjárási helyzethez kapcsolódó útviszonyokról: https://utinform.hu/hirek/ut-es-latasi-viszonyok-a-kozutakon-2019 A szakemberek arra kérik az autósokat, hogy csak a téli közlekedésre alkalmas abroncsokkal és megfelelően felkészített gépjárművekkel induljanak útnak. A téli gumik tapadása nagyságrendekkel jobb, mint a nyári vagy akár a négyévszakos gumiké, a téli időszakban ezzel a féktávok hossza is érdemben csökkenthető. Kizárólag tele üzemanyagtartállyal induljanak útnak és ellenőrizzék az ablakmosó folyadékot, a gépjármű világítását és az akkumulátor állapotát is, töltsék fel telefonjukat vagy használjanak autós töltőt.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. téli üzemeltetési feladataival kapcsolatos gyakori kérdés-válaszokat, valamint a közlekedők számára további hasznos téli tanácsokat a társaság november elején megújult weboldalán itt érhetnek el az érdeklődők: http://internet.kozut.hu/teli-uzemeltetessel-kapcsolatos-informaciok/#more-886