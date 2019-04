Ha nem volt elég a tegnapi, a költészet napján is kaphatnak bőven az esőből

Politikai események

1241 – A muhi csata első napja.

1713 – Az utrechti béke, amelyet XIV. Lajos francia király Angliával, Hollandiával, Savoyával, Portugáliával és Poroszországgal kötött (a spanyol örökösödési háború lezárása).

1848 – Pozsonyban V. Ferdinánd király szentesíti a március 21-i törvénycikkeket, feloszlatja az utolsó rendi országgyűlést. Az áprilisi törvények kimondják a Magyar Királyság függetlenségét, az évenkénti országgyűlést Pesten, a felelős „ministerium" és nemzetőrség felállítását, a jobbágyrendszer megszüntetését, az egyesítést („uniót") Erdéllyel, de elismerik a Pragmatica sanctio érvényességét.

1941 – Magyarország megtámadja a már felbomlott Jugoszláviát, a Magyar Honvédség megkezdi a bevonulást a Délvidékre.

1963 – XXIII. János pápa kiadja a „Pacem in terris" (Békét a földön) kezdetű szociális enciklikát, melynek témája a béke és az emberi jogok.

Tudományos és gazdasági események

1948 – Elkezdik építeni a budapesti Gyermekvasút első szakaszát.

2006 – Vénusz körüli pályára áll az első európai Vénusz-szonda, a Venus Express.

Kulturális események

1819 – Leiningen-Westerburg Károly honvéd tábornok, aradi vértanú († 1849)

1857 – Weiss Manfréd, nagyiparos, a Weiss Manfréd Acél- és Fémművek alapítója († 1922)

1887 – Szőkefalvi Nagy Gyula magyar matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja († 1953)

1900 – Márai Sándor magyar író, költő, drámaíró, újságíró († 1989)

1905 – József Attila magyar költő, esztéta († 1937)

1926 – Lakatos Menyhért magyar író († 2007)

1956 – Hernádi Judit magyar színésznő

1079 – Szent Szaniszló krakkói püspök, Lengyelország védőszentje vértanúságának napja (* 1030 körül)

1842 – Kőrösi Csoma Sándor tudós utazó (Dardzsiling) (* 1784)

1987 – Váradi Hédi Jászai- és Kossuth-díjas színésznő (* 1929)

2007 – Kurt Vonnegut amerikai író (* 1922)

