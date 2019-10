Szerdán folytatódik a kellemes idő

Napközben akár 27 fok is lehet.

Szerdán sok napsütésre számíthatunk, az ország nagy részén csak fátyolfelhők lehetnek az égen. Hajnalra sokfelé képződhet pára, köd, mely helyenként akár a déli órákig is megmaradhat, a ködös tájakon átmeneti ködszitálás is előfordulhat. Hajnalban 6-13, délután 22-27 fok valószínű. Nem lesz front térségünkben. – írja az Időkép.hu.

Névnapok

Gyöngyi, Gyöngyike, Gyöngyvér, Ignác, János, Kapisztrán, Katapán, Koppány, Odett, Odetta, Odil, Odília, Stefánia, Stefi, Szeverin, Szeverina, Szörénd, Szörény, Zaránd, Záred, Zerénd, Zerind

Ezen a napon történt

787 – Befejeződik a II. nikaiai zsinat (VII. ökumenikus zsinat), amelyet Eiréné bizánci császárnő hívott össze, hogy véget vessen a képrombolásnak.

1309 – Megkezdődik a londoni templomosok pere. (A lincolni és a yorki – külön kezelt – eljárások kezdete a következő év március-áprilisig húzódik.)

1613 – A kolozsvári országgyűlés erdélyi fejedelemmé választja Bethlen Gábort.

1620 – A besztercebányai országgyűlés Magyarország királyává választja Bethlen Gábort.

1641 – A katolikus írek lázadásának első napja. A felkelés során 1642 tavaszáig több ezer új angol és skót telepest gyilkolnak meg.

1686 – Szeged felszabadul a török uralom alól.

1860 – Pest lakossága tüntet az októberi diploma ellen.

1873 – Megnyitják a Károlyváros–Fiume közötti vasútvonalat, mellyel közevetlen vasúti összeköttetés létesül Budapesttől Fiuméig.

1894 – Budapesten megnyílik a New York kávéház.

1915 – New Yorkban 25 000 nő tüntet a nők szavazati jogáért.

1918 – Megalakul a Nemzeti Tanács, a Károlyi-párt, a Polgári Radikális Párt és a Szociáldemokrata Párt képviselőinek javaslatára.

1921 – IV. Károly magyar király második, szintén eredménytelen visszatérési kísérlete, a budaörsi csata.

1925 – Törvényt hoznak az Országos Közegészségügyi Intézet felállításáról.

1930 – Először adják át a Corvin-láncot és Corvin-koszorút.

1932 – Karel Čapek cseh író a brünni Lidové noviny hasábjain ismételten helyteleníti azt a gyakorlatot, hogy Szlovákiába 1919 óta tilos a magyarországi könyvek bevitele.

1933 – Törvény születik a gazdatartozások fizetésének szabályozásáról, célja az eladósodott paraszti birtokok tömeges elárverezésének megakadályozása.

1933 – A Gömbös-kormány rendeletet hoz a kisbirtokosok védelmére.

1940 – Adolf Hitler és Francisco Franco találkozója a dél-franciaországi Hendaye-ban.

1942 – A második el-alameini csata kezdőnapja: fordulat a második világháború észak-afrikai hadszínterén.

1943 – A Vörös Hadsereg átlépi a Dnyepert.

1944 – Románia átállásának napja. Mihály király elrendeli Antonescu marsall letartóztatását, fegyverszünetet kér a Szovjetuniótól. A román hadsereg megnyitja a frontot a Vörös Hadsereg előtt. E nap 1989-ig a Román Szocialista Köztársaság nemzeti ünnepe volt.

1945 – Az FKgP nagyválasztmánya elutasítja Vorosilov tábornok azon tervét, hogy a novemberi országgyűlési választásokon minden párt egy közös listán induljon.

1947 – Kivégzik Donáth Györgyöt, a „köztársaság elleni összeesküvés” koncepciós perének fővádlottját.

1954 – Hatályba lépnek a londoni–párizsi szerződések, amelyek értelmében a Német Szövetségi Köztársaság és Olaszország csatlakozik a Nyugat-európai Unióhoz, az NSZK belép a NATO-ba.

1954 – Újjászervezik a Hazafias Népfrontot.

1956 – Az 1956-os forradalom kitörése.

1958 – Borisz Paszternak orosz író megkapja az irodalmi Nobel-díjat.

1960 – Nyikita Szergejevics Hruscsov, az SZKP főtitkára a cipőjével veri az asztalt az ENSZ közgyűlésén.

1962 – Szovjet kormányfelhívás a világ minden kormányához és népéhez, hogy kalózakcióként bélyegezzék meg az USA Kuba elleni blokádját.

1964 – A TV Maci hivatalos születésnapja Bálint Ágnes születésnapján.

1969 – Mohammed Sziad Barre vezérőrnagy kikiáltja a Szomáli Demokratikus Köztársaságot.

1970 – Először lépi túl szárazföldi jármű az 1000 km/h sebességet (Gary Gabelich Blue Flame nevű rakétahajtású autójával, a Utah állambeli Nagy Sóstó-sivatagban).

1975 – A frissen függetlenné vált Angolában általános mozgósítást rendelnek el a dél-afrikai haderő agressziója miatt.

1983 – Bejrútban egy öngyilkos merénylő teherautóbombát robbant az amerikai tengerészgyalogság (US Marines) laktanyájában. 241 katona életét veszti, 100 sérült. Az egész amerikai katonai kontingenst kivonják Libanonból.

1989 – A Harmadik Magyar Köztársaság kikiáltása.

1992 – Akihito japán császár megkezdi látogatását Kínában. A Japán Császárság történetében először látogat japán uralkodó Kínába.

1992 – Göncz Árpád köztársasági elnök nem tudja elmondani 1956-os emlékbeszédét a Parlament előtt, az ellene tüntetők miatt.

1995 – Bill Clinton és Borisz Jelcin találkozója a New York-i Hyde parkban, ahol megállapodnak Oroszország részvételéről a boszniai béketeremtésben.

1996 – II. János Pál pápa levelében a katolikus vallással összeegyeztethetőnek írja Darwin evolúciós elméletét.

1999 – Giulio Andreottit Palermóban felmentik a vád alól, mely szerint ő lett volna a szicíliai maffia római protektora.

2001 – Mars körüli pályára áll az amerikai Mars Odyssey űrszonda.

2001 – Az Apple bemutatja az általa kifejlesztett, zenei számok és videók lejátszására alkalmas iPod hordozható készüléket (melyet november 10-től hoz kereskedelmi forgalomba).

2002 – Moszkvában 40–50 csecsen szeparatista elfoglal egy színházat, az ott tartózkodó 700 nézőt túszul ejtve.

2005 – A lengyelországi elnökválasztáson Lech Kaczyński győz, Donald Tuskkal szemben.

2006 – Az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából 56 ország delegációja képviselteti magát az állami ünnepségeken. Nemzetközi megemlékezéseket is rendeznek. Közben Budapest belvárosában nagy visszhangot kiváltó zavargások, tüntetések törnek k