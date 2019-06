Több mint 70 éve felállított melegrekord is megdőlhet a napokban

Rendkívül erős és tartós hőhullámra figyelmeztet a német szövetségi meteorológiai szolgálat (DWD), hétfői előrejelzése szerint akár a több mint 70 éve felállított melegrekord is megdőlhet a következő napokban.



A DWD az ország területének nagyjából kétharmadára hőségriasztást adott ki, a napi középhőmérséklet az északi és északkeleti régiót kivéve legalább két napon keresztül mindenütt meghaladhatja a 32 Celsius-fokot. A délnyugati térségben a hőség szélsőségesen erős UV-B sugárzással jár együtt.



Az Ulla nevű fronttal Afrikából Németország fölé örvénylő száraz, meleg légtömegek révén napról napra nagyobb lesz a kánikula. Hétfőn 34 Celsius-fok lehet a csúcshőmérséklet, 22-25 fok körüli hűvösre pedig csak a tengerparti vidékeken lehet számítani. Kedden 37 fok körül tetőzhet a meleg, de a Rajna folyó mentén akár 39 fok is lehet. Várhatóan a szerda lesz a hét legforróbb napja, amikor már az Északi-tenger és a Balti-tenger partján is megközelíti a 30 Celsius-fokot a napi csúcshőmérséklet, az ország nyugati részén pedig 39-40 fok is lehet.



Így nagy valószínűséggel már a hét első felében megdől az 1947-ben felállított 38,2 Celsius-fokos júniusi melegrekord Németországban.



A hőség tartós marad, a napi csúcshőmérséklet a hét végéig rendre jóval 30 fok felett lehet. Országszerte egész héten napos, száraz idő várható, ami a több mint egy éve aszállyal sújtott északkeleti régiókban tovább fokozza az erdőtüzek veszélyét. A főváros, Berlin körül elterülő Brandenburg tartományban, Szászország és Szász-Anhalt tartomány több részén tűzgyújtási tilalom van érvényben, a DWD a legmagasabb, ötös fokozatú riasztást adta ki a térségre.



(Lead-kép: MTI)