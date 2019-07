Elzárt terület, állványok, vödrök, létrák, hadiállapot – általában ez jut eszünkbe egy-egy felújítás kapcsán. A több mint 120 éve épült szegedi múzeumnál is körülbelül ez a látvány fogadott minket. Hosszú évek után végre új külsőt és persze modern belsőt kap a kultúrpalota.



A Városi Múzeumot és Könyvtárat 1883-ban alapították Somogyi Károly esztergomi kanonok városnak adományozott könyvtárából. 1896-ban készült el az új, ma is használt neoklasszicista stílusú épület. A múzeumi és könyvtári együttes intézményt Közművelődési Palotának nevezték, mely 1950-ben vált ketté, a múzeum akkor vette fel Móra Ferenc nevét. 1953–55 között bővítették, két szárnyat építettek hozzá, azóta azonban az idő vasfoga már hagyott nyomokat az épületen.



Most végre megújulhat, és ez nemcsak külső megfiatalodás lesz. Az intézmény vezetése pár éve felismerte, egy múzeum ma már nemcsak arról szól, hogy képek lógnak a falon. Rájöttek: igazodni kell az igényekhez, több élményt kell nyújtani az embereknek, főleg a fiataloknak, akik teljesen a virtuális világban élnek. Folyamatosan a neten lógunk, ott kommunikálunk, így nehéz az ingerküszöbünket elérni, még azét is, akit érdekel a kultúra. Tavalyi dinoszaurusz-kiállításuk 98 ezres látogatószáma bizonyította, érdemes változtatniuk. A múzeum sajtóbejárásán kiderült, több közösségi teret is terveznek: az egyik kiállítóteremhez gyerekeknek alakítanak ki interaktív szobát, és a bejáratnál is lesz egy.



A múzeum épülete a múltat idézi, tevékenysége viszont követi a trendeket. Merthogy telefonok ide, tabletek oda, van igény a kultúrára, még ha modernebb formában is.