Napfény az üvegben

Gyerekkoromban nem túl sok élmény fűzött a barackhoz. Nem voltam egy nagy gyümölcspusztító, így leginkább tréfás kedvű férfirokonok jóvoltából találkoztam az ízletes csonthéjassal. Pontosabban annak névrokonával, amit összeszorított öklükkel már nyomtak is a fejem búbjára, hiába válaszoltam a „Kérsz egy barackot?" kérdésre illedelmes „Köszönöm, nem"-mel.



Aztán ott van még a méltán híres aprósütemény, a vidéki lakodalmak elmaradhatatlan kelléke. A kívülről igazi baracknak tűnő, belülről kakaós-rumos tölteléket rejtő édességet kilószám faltam, nem múlhatott el lagzi a süteményestálak megdézsmálása nélkül.



No, ezeket aztán nem fenyegeti fagykár: sem a fejbúbok rémét, sem pedig a falusi lakodalmak ékét nem befolyásolja az időjárás. Nem úgy, mint az igazi barackok életét, a kajszikat tavaly olyan fagykár érte, hogy csak pislogtak a termelők meg a vásárlók. Keményen fagyott márciusban, az átlagos harminc helyett mindössze tízezer tonna sárgabarack élte túl a zord időjárást.



Várfalvy Emőke meseblogger egyenesen azt mondja, a sárgabarack az üvegbe zárt napfény, mert „ha a nap gyümölcs volna, sárgabarack lenne, vidáman költözne be a lekvárüvegekbe, hogy mikor a hideg télben rövidek a nappalok, legyen, ami a sötétben is nevetve rád ragyog". Nehéz vitába szállni ezzel az érveléssel, bár gyanítom, a férfiemberek lelkét jobban megérinti, amikor nem a kenyérre kenhető, hanem a pohárba tölthető napfényről esik szó.



Szóval virágzik a kajszi, a kötényes nagymamamák és a fátyolos tekintetű kisüstbűvölők most egy emberként szorítanak a szorgos méheknek és a megfelelő időjárásnak, no meg együttes erővel próbálják távol tartani a gombabetegséget a virágzó fácskáktól. Ki ezért, ki azért: míg egyikük a lekvárosüvegeket, másikuk a palackokat töltené meg. Eddig jó a helyzet, bízhatunk abban, hogy mindenkinek jut majd elég üvegbe zárt napfény.