A megkövesedett dinoszauruszürülék bemutatása szerintem mérföldkő volt. Tavaly októberben a most bezáró szegedi dínókiállítást több eredeti maradvánnyal, köztük ezzel is kiegészítették. Szép csöndben bebizonyosodott: akár az ürüléket is ki lehet állítani múzeumban, ha érdekesen mutatják be. Senkinek sem lehet kifogása, csakis az számít, hogy sokan megnézzék, és a tálalás szakszerű legyen. Erre nem lehetett panasz.



Nagyon tetszik, hogy a muzeológusok fantáziája az utóbbi tizenöt évben így elszabadult. A nagy vándorkiállítások mellett a régóta meglévő kincseket is sokkal leleményesebben mutatják be, mint az én gyerekkoromban. Látványossággal, humorral, olykor abszurd ötletekkel reklámozzák a kiállításokat, erre a sajtó is vevő. Így lehet elérni, hogy az is bemenjen egy képzőművészeti tárlatra, akinek egyébként eszébe sem jutna.Szembejön vele a plakát, olvas róla az újságban, vagy valakije, akit érdekel, elcipeli. Ugyanannak a szívós kulturális gerillaharcnak az eredménye ez, mint az, amikor egy időben Szabó Lőrinc-verset szavaltak egy kávéreklámban, vagy a Dr. Csont című amerikai krimi magyar szinkronjába a fordító becsempészte ezt a Vörösmarty-sort: „hová merült el szép szemed világa?" Persze kérdés, mi haszna annak, hogy aki szereti azt a fajta kávét, az tudni fog egy versszakot egy klasszikus magyar költőtől. És megy-e a világ elébb, ha a művészettörténetben alig jártas látogató egy percre megáll egy Munkácsy-festmény előtt?



Miért ne menne? Mindent, amire kíváncsiak vagyunk, megtudunk az interneten, de a világháló arra ugyanúgy alkalmas, hogy a laposföld-elmélet vagy a kemtrél hívőit, ezerféle szórakoztató tan és álhírgyár célközönségét összehozza. Ilyen körülmények között a megbízható információnak és a személyes tapasztalatnak csak nő az értéke. Egy kiállítás pedig, bármilyen régi dolgokat, akármilyen szerves vagy szervetlen anyagot mutat be, mindig elsősorban az emberről szól. Amelynél nincs érdekesebb őslény.