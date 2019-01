Soron kívül

Legutóbb bő esztendeje csodálkoztam rá a térítéses egészségügyi szolgáltatásra, közeli családtagomtól vett le vért a védőnő. Éhgyomros volt, korán reggel jött házhoz autóval, 2500 forintba került. Ha nekem lett volna rá szükségem, és kocsival megyek a szegedi „nagy SZTK-ba", vagyis a Tisza Lajos körúti, mindig zsúfolt rendelőintézetbe, akkor valószínűleg én is ezt választom.



A többórás várakozást és az ugyanilyen hosszú fizetőparkolást számolva a magánút a gazdaságosabb. Még olcsóbb lehet, ha a körzeti orvosom veszi le a vért, de hozzá nagyon ritkán járok – jogosítványmegújításnál mindig sokáig keresik, és csak a legalsó polcról kerül elő a poros kartonom. Ez persze nagyrészt genetika, kisebb részt rendszeres testmozgás kérdése, plusz van benne jó szerencse is. És a térítéses vérvétel kis kémcsövei is ugyanabban a nagy központi laborban kötnek ki, mint ha az SZTK-ban álltam volna sorban.



Természetesen egy életkor – egészen pontosan 50 év – felett a férfiaknak már van olyan vizsgálat, amelynek elvégzését évi rendszerességgel ajánlják, így aztán én is találkoztam már a várólistával. Profi, bejáratott a rendszer, munkanapokon 10 és 13 óra között lehet telefonon időpontot kérni. Legutóbb szűk három hónapra kaptam, de nem volt sürgős, így nem mérgelődtem. Megértem viszont azokat, akik nem preventív jellegű vizsgálatok kapcsán találkoznak a várolistákkal: azok a hónapok – néha évek – nagyon hosszúak.



Idegőrlő tud lenni a sok várakozással töltött óra a klinikai járóbeteg-rendeléseken is. A fent említett testmozgást, a heti rendszeres focit több orvossal együtt követem el, immár szűk három évtizede. Az egyik sporttársnál 2-3 évente egyszer megjelenek valamelyik családtagommal, de ma is belepirulok, amikor 20-30 másik beteget megelőzve hív be minket.