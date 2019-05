Életfogytiglant kapott a petőfiszállási gyilkos

Helybenhagyta a Szegedi Ítélőtábla az emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt V. Z. I. ellen indított büntetőügyben a Kecskeméti Törvényszék I. fokon meghozott ítéletét. Így a vádlott jogerős büntetése életfogytig tartó fegyház és 10 év közügyektől eltiltás lett. A bíróság kimondta: a vádlott legkorábban 25 év szabadságvesztés kitöltése után bocsátható feltételes szabadságra. - tudatta velünk dr. Bátyi Zoltán, a Szegedi ítélőtábla sajtótitkára.



Az ítélet indoklásában elhangzott: a vádlott a bűncselekményeinek elkövetése során kiszolgáltatott idős asszonyokat támadott meg, és olyan brutális és kitartó módon bántalmazta őket, amely egyértelműen megmutatja, mennyire veszélyes a személye a társadalomra. Ezért az életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása mindenképp indokolt, a büntetés enyhítésére a táblabíróság nem látott indokot.



A jogerős ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye. Az ítélet előzményei

Nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés, felfegyverkezve, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás és felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés bűntettében mondta ki bűnösnek a Kecskeméti Törvényszék 2018. november 22-én V. Z. I. vádlottat.



Ezért őt a törvényszék életfogytig tartó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, kimondva: a vádlott legkorábban 25 év szabadságvesztés kitöltése után bocsátható feltételes szabadságra.



A döntést az ügyész tudomásul vette, míg a vádlott és védője eltérő tényállás megállapítása, téves minősítés miatt, másodlagosan a büntetés enyhítése érdekében nyújtott be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára. Az első eset

A vádlott petőfiszállási lakosként gyerekkora óta ismert egy szintén Petőfiszálláson, egy tanyán egyedül élő asszonyt, az első támadás sértettjét. A vádlott korábban végzett alkalmi segédmunkát az asszony kérésére, amiért a fizetségét megkapta, így közöttük anyagi elszámolási vita nem volt.



Az 1943-ben született asszony számos betegségben szenvedett, de önmagát képes volt ellátni. 2010. augusztus 17-én vette fel az arra a hónapra esedékes nyugdíját, ami elég csekély volt.



2010. augusztus 19-én a férfi a sértett tanyája közelében dolgozott, majd Petőfiszálláson több kocsmában összesen 4-5 üveg sört elfogyasztott. Italozás közben elhatározta, hogy felkeresi az idős nőt azért, hogy tőle pénzt szerezzen.



Elkerékpározott az asszony tanyájához, majd a házba belépve a konyhában pénzt követelt, de a sértett nem adott neki. Ezért a férfi meglökte, amitől az asszony nekiesett az ágynak. Miközben felállt felháborodásában azt kiabálta, hogy értesíteni fogja a rendőrséget. Ekkor a vádlott egy partvissal kezdte ütni áldozatát, majd a konyhaasztalról felkapott egy ollót, és azzal szurkálta meg az asszonyt. Később késsel is többször megszúrta az asszonyt, és tovább ütötte. A sértett elveszítette eszméletét, de a vádlott addig bántalmazta tovább, amíg az asszony meghalt.



Amikor a férfi látta, hogy áldozata nem mozdul, a konyhával szomszédos szobában pénz után kutatott, megtalálta az asszony pici nyugdíját. Ezt eltette, majd kerékpárral hazament. A második eset

2017. szeptember 18-án a tartozásai miatt pénzszűkében lévő V. Z. I. ismét egy általa régóta ismert, Petőfiszállás külterületén egyedül élő idős, 1932-ben született asszonytól akart pénzt szerezni. Magához vette a bicskáját, és dél körül elindult a tanyára, hogy ott késsel fenyegetőzve rabolja ki áldozatát. A vádlott az udvari vécében bújt meg, várva, hogy a sértett odajöjjön. Az asszony észre is vette, hogy valaki van ott, és felszólította, hogy jöjjön ki.



Mivel a vádlott nem lépett elő, rányitotta az ajtót, azt kérdezve, mit keres itt? A vádlott közölte, hogy pénzt akar, mire a sértett ijedtében csak annyit mondott, nincs pénze, majd hátat fordított, és elindult a lakóépület felé. Ekkor a vádlott a sértett nyakát mindkét kezével átkulcsolta, bal kezében az akkor már kinyitott bicskát tartva, az asszonyt a nyakánál fogva bevitte az házba. Ott ismét pénzt követelt a sértettől, aki attól félt, hogy támadója megöli, ezért megmondta, hol a pénztárcája. Abból a férfi a benne lévő 7 ezer forintot kivette, és még további 50 ezer forintot követelt.



A sértett ismét elmondta, hogy nincs több pénze, de azzal állt elő, hogy kér a szomszédtól kölcsön, és azt a vádlottnak átadja. A férfi ebbe bele is egyezett, a sértettet elkísérte, közben megfenyegette az asszonyt, hogy ha bárkinek szól a történtekről, belemártja a kést. A teljesen megrémült sértett a szomszédtól kért is pénzt, akinek elmondta, miért kéri, de azt is, hogy semmiképpen ne értesítse a rendőrséget. A szomszéd ennek ellenére ezt megtette, és a sértettre váró, közelben elrejtőző vádlottat a rendőrök elfogták.



A sértett e támadás során 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.



A második támadást követő eljárás során derült fény arra, hogy az 2010-es emberölést is a vádlott követte el.