Gyilkosság Dávodon - albérletének udvarán ásták el a férfi holttestét - Fotók

Egy helybéli asszony szerint a napokban egy eltűnt férfiről tettek bejelentést a rendőrségen. Az illető a Bács-Kiskun megyei Dávodon, a Szent István utcában lakott, és már nagyjából három hete nem adott életjelt magáról.Úgy tudjuk, a férfi holttestét az albérletének az udvarán elásva találták meg a rendőrök. Egy nő úgy nyilatkozott, az eltűnt férfi élettársa azt mondta, nem tudja, hol tartózkodik a férfi, illetve azt is mondta, hogy Németországba ment dolgozni. Egy helyi férfi kamerán kívül elmondta, a rendőrök szerda kora délután lezárták az utcát, és a hajnali órákig tartott a helyszínelés a Szent István utcai házban és az udvarban, ahol friss ásásnyomok voltak, és meg is találták az eltűnt férfi holttestét. A falubeliek megdöbbentek a történteken. A szomszédok szerint az eltűnt férfi nem italozott, a párjával együtt csendes életet éltek. Volt munkahelye, rendszeresen járt napszámba is, szorgalmas ember volt és nem tudnak róla, hogy lett volna haragosa.A rendőrség tájékoztatása szerint egy bejelentett eltűnés kapcsán bevezetett rendőri intézkedés során 2019. július 24-én egy holttestet találtak Dávodon. A haláleset kapcsán a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága büntetőeljárást indított. A nyomozás során a rendőrök halált okozó testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt egy középkorú helyi nőt gyanúsítottként hallgattak ki. Őt őrizetbe vették, és előterjesztést tesznek letartóztatásának indítványozására.