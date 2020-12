A makói drogkereskedő pár büntetőpere alatt még az ügyészt is megfenyegették

Jogerős ítéletet hozhat pénteken a Szegedi Ítélőtábla annak a makói házaspárnak az ügyében, akik szintetikus kábítószerrel látták el szinte az egész települést. A fordulatos büntetőperben előfordult, hogy megfenyegették az ügyészt, de olyan is, hogy egy tanút akartak rávenni arra, hogy hazudjon a bíróságnak.

Egy kétségbeesett édesapa hívta föl a figyelmünket még 2015 márciusában egy Facebook-hirdetésre, amely szerinte kábítószer-kereskedőé, akitől a lánya is vehetett drogot. A szöveg tényleg gyanús volt: a hirdető azt írta, az általa forgalmazott szobaillatosítók „nem tartalmaznak olyan hatóanyagot, mely kábítószernek vagy pszichoaktív anyagnak minősülne”. Ott volt a nyitvatartási idő, és az is, hogy csak 18 évesnél idősebbeket szolgálnak ki. Megkerestük az árust, aki nyilatkozott is. Többek között azt mondta: tudja, hogy amit árul, azt kevesen használják szobaillatosításra.

Ötszáz forintért adták

A makói család 2010-től 2015 márciusáig árulta a magánházában a kábító hatású növényi termékeket, kizacskózva, füstölőként, „herbálként”. Egy-egy csomag ára 500-tól 2000 forintig változott. Aki épp otthon volt, az szolgálta ki a vevőket. A megyei főügyészség szerint a házaspárral szemben már többször is indult eljárás emiatt a tevékenységük miatt, de ezekből nem lett büntetés.

Egészen tavaly júliusig. Akkor – miután végre sikerült vádat emelni ellenük – a Szegedi Törvényszék hozott ítéletet a házaspár ügyében.

Akkor a bíróság bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem és új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt ítélte hat év börtön, illetve fegyházbüntetésre a házaspárt. A nő kapta a fegyházbüntetést.

A perben több fogyasztót is meghallgatott a bíróság, akadt olyan rendszeres vásárló, aki erős függőség kialakulásáról számolt be, többeknél – állításuk szerint – memóriazavar alakult ki. Az árusított anyagot rendszeresen a posta vagy egy futárszolgálat szállította a házaspárnak.

Hazugságra buzdított

Amíg azonban idáig jutott a büntetőeljárás, több dolog is történt.

Kiderült például, hogy hamis tanúzásra akartak rávenni egy embert. Azt kérték tőle, hogy a házukban talált kábítószerrel kapcsolatban hazudjon. A tanú azonban ebbe csak látszólag egyezett bele, és bement a rendőrségre, ahol elmondta, mi történt. A rendőrök azonnal értesítették az ügyészséget, az ügyészség pedig a törvényszéket, ahol az ügytavaly februári tárgyalásán elrendelték a pár letartóztatását. Bilincsben vitték el őket a bíróságról.

A saját fejét ütötte

Ezt azonban a férfi nehezen viselte. Először a saját fejét ütötte, majd – miközben folyamatosan énekelt – az ügyészt is megfenyegette, és szidta. A letartóztatásuk előtt a bíróság meghallgatott egy igazságügyi elmeszakértőt is, akinek az volt a feladata, hogy a férfit vizsgálja. A szakértő azt állapította meg, hogy épelméjű, így büntethető is.

Mivel az elsőfokú ítélet ellen fellebbeztek, most a Szegedi Ítélőtáblán a sor, hogy jogerős döntést hozzon.