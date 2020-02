Elfogták az egyik toplistás bűnözőt

Cikkünk megjelenése után néhány nappal elfogták a rendőrök azt a szegedi férfit, akit költségvetési csalás miatt kerestek másfél éve. Így már csak egy megyei bűnöző van a legkeresettebb ötven között.

A Szentesi Rendőrkapitányság nyomozói elfogtak egy 43 éves férfit február 3-án délután Szentesen. Az országos körözési toplistán szereplő férfi ellen a Szegedi Törvényszék költségvetési csalás miatt adott ki elfogatóparancsot még 2018 júliusában. A nyomozók a körözött férfit a Szentesi Rendőrkapitányságra előállították, ahol őrizetbe is vették.

Ezt a közleményt február 5-én adta ki a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, de nem is ez az érdekes, hanem hogy a Délmagyarországban az elfogás előtt alig két nappal írtunk a legkeresettebb megyei bűnözőkről, akik között akkor még két szegedi is volt.

A férfira – akit már csak F. K.-ként említhetünk – két elfogatóparancs volt kiadva, és cikkünk megjelenése után az is kiderült, sokan ismerték Szegeden. Volt, aki azt mondta róla, hogy korábban biztonsági őrként dolgozott, de olyan is akadt, aki szerint vállalkozásba is fogott. Abban mindenki egyetértett, hogy voltak „zűrös” ügyei.

Rajta kívül így már csak egy megyei ember van az ötven legkeresettebb bűnöző között, aki szintén szegedi. Jakab Vince ellen pedig pontosan húsz parancs van kiadva, mind csalás miatt, ráadásul őt jogerősen elítélték, de nem vonult be a börtönbe, még ezzel is tetézte a bajt.

Korábban egyébként szintén két szegedi volt a toplistán. Keller Klaudia Krisztinát és Péity Dániel Lászlót keresték, azaz keresik még most is, csak már „sima” körözés alapján. Ők kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket követtek el, és kiderült róluk, hogy szerelmesek lehettek egymásba. Legalábbis a nő már nem frissülő Facebook-oldala szerint. Jegyesként jelölték meg egymást, és több közös fotójuk is elérhető.