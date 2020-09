Kevesebben loptak júliusban

Több mint 50 százalékkal több bűncselekmény történt idén júliusban a makói járásban, mint egy évvel korábban ugyanebben a hónapban. A szentesiek viszont jól viselkedtek, náluk annyi regisztrált eset sem volt, mint tavaly. További jó hír, hogy kevesebben loptak Csongrád-Csanád megyében, legalábbis júliusban.

Az mindenkinek egyértelmű, hogy nem jut el minden bűncselekmény a nyilvánossághoz, ami persze nem is mindig baj. A kisebb lopásokról, esetleg garázdaságokról nem mindig számol be a rendőrség, és nem is kerülnek ki mindig a közösségi oldalakra, ahogy általában a nagyobb vihart kavart ügyek. Hogy mégis belelássunk abba, pontosan mi történik a megyében, tökéletesek a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) időről időre közzétett adatsorai. Teljesen pontos képet ezekből sem lehet kapni, hiszen nem részletezik a bűncselekményeket, de a folyamatokat azért jól mutatják, de ezekről később.

Autóból és lakásból

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság honlapján az elmúlt nagyjából egy hónapban több lopásról is adtak ki közleményt. Nézzünk meg két szegedit.

Az elsőnél azt írták, hogy egy férfi augusztus 11-én napközben befeszítette az egyik ház teraszának az ajtaját, és betört az ingatlanba. Átkutatta a házat, és több tízezer forintot, valamint arany ékszereket lopott el. A ház tulajdonosa csak késő délután ért haza, és amikor észrevette a lopást, szólt a rendőröknek. Ők gyorsan rájöttek, hogy ki a tettes, elkapták és előállították. Lopás miatt indítottak eljárást ellene.

A másik tolvaj pedig autókat fosztogatott. A rendőrség szerint a 36 éves férfi április és július között öt autóból lopott. Olyan járműveket figyelt ki – általában nagyáruházak parkolójában –, amelyeket tulajdonosuk elfelejtett lezárni.

Gyorsan meglettek

Miután meggyőződött arról, hogy senki sem látja, kinyitotta a gépkocsik ajtaját és átkutatta azokat. Egy ember bevásárlókocsijából pedig pakolás közben vette ki a pénztárcáját. Személyes iratok és mobiltelefonok mellett csaknem félmillió forintot lopott el. Őt is sikerült elfogni, és eljárást indítani ellene.

És akkor most térjünk vissza a KSH adataihoz. Az idei júliusra vonatkozó információkat a napokban tették közzé. Ezekből kiderül, hogy Csongrád-Csanád megye követte az országos tendenciát, legalábbis ami a lopásokat illeti.

Tízzel kevesebb eset

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Komárom-Esztergom megyén kívül ugyanis mindenhol kevesebbet loptak idén júliusban, mint egy évvel korábban. Nálunk éppen tízzel kevesebb ilyen regisztrált bűncselekmény történt. Idén 69, tavaly ilyenkor 79 lopásról értesült a rendőrség. Érdekesen alakult a regisztrált bűncselekmények száma járási bontásban is. A legszembetűnőbb változás a makói járásban történt, ahol a friss adatok szerint 51,4 százalékkal több bűncselekmény esett idén júliusban, mint tavaly ilyenkor. A megye többi járásában is több volt a bűncselekmény, általában tíz és húsz százalék közötti volt a növekedés, kivéve a csongrádit, ahol valamivel több mint 33 százalék. A szentesi járás viszont kilóg a sorból, náluk 11,4 százalékkal kevesebb bűncselekményt regisztráltak most, mint egy évvel korábban.