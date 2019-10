Símaszkkal és őrölt borssal mentek rabolni

A Szentesi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a két férfival szemben, akik tavaly novemberben egy nagytőkei férfira és annak 80 éves, súlyos beteg édesanyjára támadtak, azért, hogy őket kirabolják.

A vádirat szerint a tartós betegségekben szenvedő férfi és mozgásában korlátozott, idős édesanyja közösen éltek tanyájukon. A vádbeli eseményeket megelőzően értékesítettek egy ingatlant, majd az adásvételből befolyt 3.500.000 Ft készpénzt otthon tárolták. Erről szerzett tudomást a más büntetőügyben elrendelt letartóztatásából szabadult vádlott, aki ezt megosztotta társával is. Elhatározták, hogy a készpénzt akár erőszak alkalmazásával is megszerzik. 2018. november 8-án 19 órakor megjelentek a sértettek tanyájánál, szemüknél kivágott símaszkokat valamint kesztyűt viselve. Miután meggyőződtek arról, hogy a sértettek lefeküdtek aludni, felfeszítették a bejárati ajtót, és bementek a lakásba. Az ajtó felfeszítésének hangjára felébredt és felkelt a férfi, akinek a vádlottak zseblámpával a szemébe világítottak. A kezeit hátracsavarták, a hálószobába visszavonszolták, az ágyra lelökték, és őt a mellkasán megütötték, miközben folyamatosan azt kiabálták neki, hogy „hol van pénz?”. A dulakodás zajára felébredt az idős asszony is, akit a rablók szintén mellkason ütöttek, mire a járásában korlátozott sértett az ágyára visszazuhant. Édesanyja bántalmazásának hatására fia közölte a rablókkal a készpénz rejtekhelyét, akik összesen 2.378.000 forintot valamint egy 5000 forint értékű mobiltelefont vettek magukhoz. Mielőtt elhagyták a helyszínt, őrölt borsot szórtak szét, hogy a nyomokat eltüntessék.

A vádlottak a rablással szerzett készpénzt egymás között elosztották, majd azt ismeretlen helyre rejtették. Azóta sem került elő, a sértetteknek okozott kár az eddigi eljárás során nem térült meg. A járási ügyészség a vádlottakkal szemben társtetteségben elkövetett minősített rablás bűntette és magánlaksértés vétsége miatt emelt vádat. Az egyik vádlott már jogerős szabadságvesztését tölti más ügyben, társa emiatt az eset miatt került letartóztatásba. Bűnösségük kérdésében a Szentesi Járásbíróság dönt.