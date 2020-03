110 ezret már hozott Börcsök Róbert képe

Megtízszerezte kikiáltási árát a makói Börcsök Róbert festménye, amit jótékonysági árverésre bocsátott, ráadásul voltak, akik pluszban adakoztak. A makói kórház így legalább 110 ezer forinthoz jut.

Ötvenezer forintért talált gazdára a saját közösségi oldalán jótékony célú árverésre bocsátott, nemrég elkészült, 50-szer 50 centiméteres Toszkán levendulaszüret című akrilfestménye a makói Börcsök Róbertnek. A képet – mint megírtuk – tavalyi, olaszországi úti élménye alapján festette, és célja az volt, hogy a befolyó összeggel az egészségügyet támogassa.

A hangulatos festményt öt­ezer forintos kikiáltási árral hirdette meg, ugyancsak öt­ezer forintos licitlépcsővel. Az árverés szombatig tartott, és végül 50 ezer forinttal ért vé­­get. Öten licitáltak rá, volt, aki kétszer is ajánlatot tett. De nem csak ennyi gyűlt össze a nemes célra: a sikertelenül li­­citálók közül hárman is vállalták, hogy megtoldják a bevételt fejenként 20 ezer forinttal. Így eddig 110 ezer forint gyűlt össze, de további hasonló felajánlások is várhatók.

Börcsök Róbert, aki termé­szetesen nem profi festő, azt mondta, nagyon örül a jótékonysági akció sikerének. Ma­­ga sem gondolta, hogy ek­kora összeget tud majd összegyűjteni.

A pénzt a napokban átadja a makói kórház telephelyveze­tőjének, Nagy Jenőnek az ott dolgozók iránti tisztelet jeleként. Hogy ők mire fogják köl­­teni, az már az ő döntésük lesz. Az ár­­verésnek egyébként volt még egy pozitív hozadé­­ka: a közösségi oldalon az egyik hozzászó­­ló jelezte, hogy az ötletet ő is „ellopja”, azaz ha­­sonló jótékonysági akció indítását tervezi.