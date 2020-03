200 ezer nőnek okoz szenvedést

Eloszlatták a női ciklussal kapcsolatos tévhiteket, ismertebbé tették minden tizedik nőnél jelentkező betegség, vagyis az endometriózis tüneteit, a nők és a fiatal lányok pedig számos információt kaptak a megelőzésről és a kezelési lehetőségekről.

Az „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány a több mint 200 ezer nőt sújtó betegséggel, vagyis az endometriózissal kapcsolatos edukációért és az érintett nők támogatásáért dolgozik. Márciusban, az endometriózis hónapjában az ország több nagyvárosában is felhívják a figyelmet a betegségre, így történt ez pénteken Szegeden is.

Fókuszban a kamaszok

– Idén a tinik edukációja a cél azért, hogy a betegség kezelése még a korai stádiumban elkezdődjön. Minden hetedikes és nyolcadikos lányt szeretnénk megszólítani, már több iskolában is tartottunk számukra előadást. Ez azért is hangsúlyos, mert a női ciklus csupán csak a nyolcadikos tankönyvben jelenik meg, pedig a lányok közül sokan már ötödikben és hatodikban menstruálnak – számolt be törekvéseikről Csák Bori, az alapítvány önkéntese.

Applikáció is segít

Kiderült, applikációt is indítottak Lucy néven, ez egyelőre androidos telefonokra tölthető le, de már készül az iOS verzió is. – Ez egy komplex menstruációs naptár, amit nemcsak a ciklus vezetésére lehet használni, hanem a családtervezéshez is, illetve a tüneteket bele lehet táplálni, amikről az app összegzést készít. Ez nem diagnózis, viszont felhívhatja a figyelmet az endometriózis mellett például az inzulinrezisztenciára, a miomára és a petefészek-gyulladásra – tette hozzá.

A női egészség kihívásai

A Katolikus Házban szervezett program sokakat vonzott, az érdeklődők kerekasztal-beszélgetés során kaptak tájékoztatást a tünetekről, a diagnózisról, a termékenység javításának lehetőségeiről. A női egészség modern kori kihívásairól Katona Renáta, szülész-nőgyógyász szakorvos, Tekse István meddőségi specialista, Dombi Edina alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus, Zagyva Enikő jógaoktató, Szurmik Éva gyógytornász, Jójárt Lilla funkcionális táplálkozási tanácsadó, valamint Csáki Bori beszélgetett.

Fájdalmas jelek

Ekkor derült fény arra, hogy az alapítvány önkéntese is érintett, hét év után most először mondhatta ki, hogy tünetmentes. Bori elmondta, a menstruáció közben komoly fájdalmakkal küzdött, napokig nem tudott kikelni az ágyból, ráadásul migrénes fejfájás és hányás is gyötörte közben, két műtét viszont segített rajta.

Amikor már orvos kell

Katona Zsanett szerint még mindig hosszú idő telik el, akár 4-5 év is, mire a szakemberek felismerik a problémát, de ez a betegen is múlik. Úgy véli, sok nő nincs tisztában szervezetének egészséges működésével, ezáltal nem ismeri fel a betegségre utaló jeleket. Hangsúlyozta, ha már az életminőséget korlátozza a menstruáció, vagyis valaki napokig nem tud semmit sem csinálni a fájdalomtól és ösztrogéntúlsúlyos tünetek jelentkeznek nála, mint Borinál, akkor az egyértelmű jele az endometriózisnak.

Tekse István megjegyezte, akár anatómiai eltérést, petevezeték-elzáródást és meddőséget is okozhat a betegség, ha nincs kezelve. Tájékoztatása szerint a probléma legjellemzőbb tünete a fájdalmas menstruáció.