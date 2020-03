A faültetéssel zöldebb és biztonságosabb lesz Maroslele

A régi, elöregedett fák helyére újak kerülnek, ráadásként egy közösségi teret is kialakítanak a gyerekeknek.

A maroslelei polgárőrök csoportja 50 nyárfacsemetét ajándékozott a falunak, és ezeket már el is ültették – tudtuk meg a falu polgármesterétől, Drimba Tibortól. A fák nagy része a sportpálya mellett, egy olyan területen kapott helyet, ahol eddig nem volt árnyék, a többit pedig a faluból a sztrádára vezető út mentén helyezték földbe.

A fákat az ehhez szakmája miatt értő képviselő, Csordás Csaba és Sipos Edit műszaki ügyintéző irányítása mellett a helyi közmunkások ültették el.

Drimba Tibor azt is el­mond­­ta, hogy a napokban a helyi óvoda ud­­varán is lesz faültetés: a hát­só részen kivágják a régi, elöregedett fákat, és a helyükre újak kerülnek, ráadásként egy közösségi teret is kialakítanak itt a gyerekeknek. S közben fo­­lyik a falu területén lévő fák fe­lülvizsgálata is: ahol balesetveszélyeset, kiszáradtat találnak, ott is elvégzik a cserét.

– Ezzel nemcsak zöldebb lesz Maroslele, de biztonságosabb is – mondta a falu első em­­­bere.