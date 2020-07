A konzultációs ívek kitöltésére kéri a lakosságot Farkas Sándor

Arra kéri Farkas Sándor országgyűlési képviselő, agrárminiszter-helyettes a lakosságot, hogy minél többen töltsék ki és küldjék vissza a kormánynak a konzultációs íveket. Erről tegnapi sajtótájékoztatóján beszélt.

– Szeretnénk megtudni, hogy az emberek hogyan vélekednek az elmúlt 3–3,5 hónapos járványidőszak alatt történt intézkedésekről. Abban egyetérthetünk, hogy ezekre az intézkedésekre szükség volt és szükség van, hiszen még nem zárult le a járvány. Sajnos itt, Csongrád-Csanád megyében is jelentősen emelkedett az utóbbi napokban a fertőzöttek száma. A konzultációs kérdésekre adott válasz abban segíti a kormányt, hogy minél több vélemény birtokában dönthessen a további intézkedésekről – mondta.

Farkas Sándor arról is beszélt, szeretnék elérni, hogy szeptemberben biztonságosan kezdődhessen az iskolai oktatás. Ez nemcsak a diákok, hanem a gazdasági élet szempontjából is fontos.

– Ha a szülők nem esnek ki a munkából, aktívan tudnak részt venni a gazdaság visszaerősítésében – hangsúlyozta. Szólt a kormány munkahelyvédelmi és gazdaságélénkítő intézkedéseiről is. Kiemelte, a magyar kormány továbbra is elszánt, hogy a megfelelő határzárral biztosítsa az illegális migránsok elleni védelmet is.