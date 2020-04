A polgárőrök most is aktívak

Csongrád megyében a koronavírus megjelenése óta sok polgárőr veszi ki részét a feladatokból: időseket segítenek, ellenőrzik a lezárt határátkelőket, járják a közterületeket.

Fokozott közterületi járőrszolgálatok ellátásával igyekeznek erősíteni a lakosság biztonságérzetét a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége tagegyesületei. Segítik az önkormányzatokat is, és a rendőrséggel is együttműködnek. Igény szerint időseknek juttatnak el gyógyszereket, ebédszállítást is végeznek és bevásárolnak. Ahol szükséges, hangosbemondóval tájékoztatják a lakosságot a kialakult helyzettel kapcsolatos fontos rendelkezésekről. A feladatok nagyon sokrétűek, de a polgárőrök mindent megtesznek annak érdekében, hogy segítsék a lakosságot és ügyeljenek a biztonságukra.

Megyénkben a járási koordinátorok is segítik a tagegyesületek tevékenységét, szükség szerint koordinálják a feladatokat is.

Batiz István megyei elnök elmondta, hogy a megyei szövetség nemrég kapta meg az Országos Polgárőr Szövetségtől azoknak a védőfelszereléseknek az első részét, amelyeket a Belügyminisztérium biztosított számukra. Ezek kiosztása folyamatos az egyesületek között. A megyei elnök arról is tájokoztatott, hogy a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöksége további maszkokat, kesztyűket, fertőtlenítőszereket is igényelt. Ezzel is segítik a szolgálatot ellátók biztonságát.