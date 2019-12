Adventi gyertyagyújtás és falukarácsony Forráskúton

Forráskút adventi koszorújának negyedik gyertyáját is meggyújtották péntek délután, és ezzel kezdetét vette a falukarácsony. Műsort adtak az óvodások és az Iskolai Színjátszók. Citerát is megszólalt a művelődési ház színpadán.

– Tudjunk ajándékot adni egymásnak. Nem kell nagy ajándékra gondolni. Hanem arra, hogy napjainkban, a sokszor értékvesztett világban, valami újat tudjunk adni. Azt is kívánom, hogy tartsuk tiszteletben egymást, az adventi koszorú gyertyájának a melegét, és vigyük ezt haza, osszuk szét egymás között tekintetünkkel, kézfogásunkkal, mosolyunkkal. Mindez jellemezze a karácsonyt és a következő esztendőt is – fogalmazott Fodor Imre, Forráskút polgármestere a pénteken megrendezett falukarácsonyon, a Jerney János Művelődési Házban, ahol az este folyamán számos műsort tekinthettek meg az érdeklődők, a családok. Az est meghívott vendége volt B. Nagy László országgyűlési képviselő, aki szintén ünnepi jókívánságokkal köszöntötte a vendégeket.

Ovisok műsorával vette kezdetét a program, amit verselés követett. Különböző hangszereket is megszólaltattak a fiatalok. Így hallhattunk gitárt, hegedűt, citerát és fagottot is. Többek között az Iskolai Színjátszók is megmutatták tudásukat.

A falukarácsonyt megelőzően Fodor Imre polgármester és B. Nagy László országgyűlési képviselő közösen meggyújtották a település főterén az adventi koszorú negyedik gyertyáját. Ekkor hallhattuk Kiss Csillag Anna citera és népénektanár mezőségi népdalát is, amely tulajdonképpen egy kisdedköszöntő.

Megtudtuk, december 1-jétől az advent mindhárom vasárnapján forralt borral, teával, süteménnyel és kézműves vásárral várták az érdeklődőket Forráskúton.