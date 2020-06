Ágnes 27 kilót fogyott, még 10-et szeretne

Különleges volt az idei Nagy Fogyás Challenge: a koronavírus miatt a verseny jelentős része otthoni körülmények között zajlott. A résztvevők azonban így is szorgalmasan edzettek, diétáztak az elmúlt 5 hónapban.

Saját súlyához képest a legtöbbet idén Szabóné Stumpf Ágnes veszítette: januárhoz képest most 27 kilóval mutat kevesebbet a mérleg.

– Többször próbálkoztam már fogyókúrával, de korábban sosem sikerült. A verseny abban segített, hogy rendszeres kontroll alatt voltam, így folyamatosan volt motivációm. Ráadásul a rizsalapú diéta is nagyon bevált – mesélte a deszki édesanya.

Amíg volt rá lehetősége, Ágnes hetente 4-szer járt spiningedzésre. A terem bezárása után ezt futásra cserélte, hetente egyszer pedig mellette otthon is tornázott. – Mindennap reggel 5-kor keltem, hogy ez is beleférjen a napomba, hiszen utána a fiamnak segítettem az otthon tanulásban és dolgoztam – beszélt az elmúlt időszakról. Mint mesélte, a másik nagy áldozatot az édességről való lemondás jelentette. De megérte, hiszen XXL-es ruhái helyett ma már M-es méretet hord.

– Sokkal könnyebb a mozgás és jóval egészségesebb életet élek, mint korábban. Ha pedig ez nem lenne elég, a családom is nagyon büszke rám – beszélt arról, mit hozott számára a fogyókúra. Hozzátette: látva eredményeit, most már férje és közös fiuk is áttért az egészséges táplálkozásra. Ágnes még további 10 kilót szeretne leadni.