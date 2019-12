Jótékonyságból húztak csúnya pulcsit és futócipőt

Egyre nagyobb teret nyer magának hazánkban a karácsonyi öltözet, vagyis hogy az ünnep közeledtével karácsonyi mintás ruhákat, szoknyákat, pulóvereket veszünk fel.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

Bevallom őszintén, nekem is találni a szekrényemben ilyen darabot, előszeretettel viselem ilyenkor. Sokak szerint ezek a csúnya pulcsik, mégis mosolyt tudunk vele csalni mások arcára a feliratokkal és a mintákkal. Ilyen ruhadarabokba bújtak bele szombat délután azok a sportolók is, akik részt vettek a speciális gyakorlatorientált informatikai képzést működtető Flow Academy jótékonysági futásán. Ez volt az első alkalom, hogy megszervezték az Erzsébet-ligetben a közös mozgást, melyre ezer forint ellenében lehetett nevezni. A regisztrációból befolyt összeget a Fatima Ház Alapítványnak adományozzák a szervezők, mert úgy vélik, január végére kiürül a kamra és a pénztárca, a karácsonyra kapott csomagok elfogynak, így az alapítvány által pártfogolt gyerekeken nem tudnak megfelelően segíteni. Ezen szeretnének változtatni a jótékonysági akcióval. A futókat meleg teával vendégelték meg, illetve a legtöbb kört teljesítőket díjazták is, ahogyan a legfiatalabb résztvevőt is.