Az alsóvárosi Földmíves utcán is száguldoznak az autósok

2015-ben áthajtottak egy kislány lábán a Földmíves–Dobó utca kereszteződésében, a gyalogátkelőn. Az autósok továbbra is száguldoznak, jelzőlámpának még mindig nincs nyoma. A rendőrség visszatérően ellenőrzi az útszakaszt.

Az egyik oldalon iskola, gyer­mek­orvosi, háziorvosi, fog­or­­vo­­si rendelő, a másikon óvoda, bölcsőde, kisbolt, templom – mindezt megtaláljuk a Földmíves és Dobó utca kereszte­ző­désénél, két gyalogátkelővel együtt. Időnként mégis mintha gyorsulási versenyt rendeznének az autósok a Földmíves ut­­cán és folytatásán, amit ritkán szakít meg zebra – sokan ezt már a Mátyás téri kanyarban elkezdik. Több olvasónk panaszkodott az utóbbi hetekben a Földmíves és a Sárkány utcán végigdübörgő autósokra. A probléma nem új, mi magunk is laktunk évekig a Mátyás té­­ren, és most, iskolás és óvodás gyerekek szülőjeként is tapasztaljuk a balesetveszélyt. A zebrán sem olyan könnyű átjutni a túloldalra, és ez az egész forgalmas útvonalra érvényes a Tompai kapuig.

Hét baleset tavaly

Kíváncsiak voltunk rá, tükröződik-e a száguldozás a balesetek számában? Érdeklődtünk a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon, történt-e baleset az elmúlt évben ezen a szaka­szon, és azt is tudni szerettük volna, milyen megoldást lehetne találni a helyzetre. A rendőrség válaszából kiderült, hogy az elmúlt évben az érintett útszakaszról 5 anyagi káros és 2 könnyű sérüléses balesetről érkezett bejelentés a rendőrségre.

Áthajtott a kislány mindkét lábán

A Földmíves–Dobó utca kereszteződésében 30-as sebességkorlátozó tábla és sárgán villogó, veszélyt jelző lámpa is volt már 2015-ben is, amikor a zebrán hajtottak át egy kislány lábán.

A Mátyás tér felől érkező au­­tó szabályosan elengedte a gyalogátkelőn a kilencéves kislányt, körülbelül ötven méterre az Alsóvárosi Általános Iskola főbejáratától. A másik irányból érkező viszont átment mindkét lábfején. Az autót vezető nő megkérdezte a sérült gyereket, jól van-e, utána elhajtott. Most végre nyomógombos jelzőlámpa kerülhet a kereszteződésbe – írtuk tavaly januárban: út- és járdafejlesztés keretében, városi költségvetésből tervezték telepíteni. Ám korai volt az öröm, mert továbbra sincs ott nyoma az ígért lámpának, az autósok morálja pedig nem lett jobb.

Visszatérő ellenőrzést ígérnek a rendőrök

Az egyes útszakaszok forgalomtechnikai módosítására a rendőrségnek javaslattételi le­hetősége van a közút kezelője irányába – jelezte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság válaszában: ők maguk nem tudják tehát megoldani, de je­­lezhetik a problémát. Emellett ígéretet kaptunk, hogy a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság és a Szegedi Rendőrkapitányság járőrei a jelzett helyen visszatérően ellenőrzik a gépjárművek sebességét és a közlekedési szabályok betartását. Amennyiben szabályszegést vagy szabálysértést észlelnek, intézkednek.

Ha csak egy autóst lekapcsol­nak, aki nem bír magával, már megérte, mert több száz gyerek kel át nap mint nap az utca elején.