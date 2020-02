Az Őszi Tárlat díjazottjai Óbudán – Fotók

Kedden nyílt meg a 66. Vásárhelyi Őszi Tárlat díjazottjainak kiállítása az Óbudai Kulturális Központ San Marco Galériájában.

A megnyitón a Tornyai János Múzeum és Pogány Gábor, a tárlatok főkurátora nevében Képiró Ágnes művészettörténész, társkurátor köszöntötte a megjelenteket. A múzeum munkatársa hangsúlyozta az Őszi Tárlatok közel 70 éves hagyományát, magas szakmai színvonalát. Az eseményen több díjazott alkotó is megjelent.

– A Vásárhelyi Őszi Tárlat évtizedeken keresztül alapvetően a realista és figurális képzőművészet kiállítása volt. Mára megszűnni látszik ez a megközelítés, és sokkal nyitottabb, a hazai kortárs trendeket és művészgenerációkat felvonultató seregszemlévé vált. Az élő klasszikusoktól a hazai képzőművészet aktív tagjain keresztül a frissen végzett fiatalokig, a hiperrealizmustól a lírai és vad expresszión át a neoavantgárdig terjed a skála – mondta megnyitójában Garami Gréta művészettörténész, a kulturális központ kurátora.

– A tárlatok eleinte tíz évente, egy-egy jubileumhoz kapcsolódva szerepeltek Budapesten, a 60. óta azonban évente érkezik felkérés, meghívás a fővárosból – közölte Képiró Ágnes. Hozzátette: nagy öröm, hogy sokan voltak a megnyitón és élénken érdeklődtek a művek iránt.

– A mostani kiállítás is jelzi, a Vásárhelyi Őszi Tárlat országos rangú, színvonalú, alkotói is az ország szinte minden szegletéből érkeznek. A művészek egy része a fővárosban, illetve környékén él és dolgozik, ezért számukra is fontos a budapesti szereplés – folytatta a művészettörténész.