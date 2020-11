Baks a kerékpáros infrastruktúráját szeretné fejleszteni

– A falu bel- és külterületén is szeretnénk bicikliutat létesíteni. Nálunk, több kisebb te­­­lepüléshez hasonlóan, még nem épült soha – mondta Búza Zsolt, Baks polgármestere.

A községből Máriatelep felé menet a közút egysávosra szűkül, nincs rajta felezővonal se, ezért ott rendkívül balesetveszélyes a közlekedés, akár gyalog, akár kétkerekűvel.

– Az építendő kerékpárút turisztikai szempontból is fontos lenne, ugyanis a Dong-éri főcsatornánál lévő töltés tetejét teljesen leaszfaltozták, ezzel megnyílt a lehetőség a kerékpáros közlekedés előtt, amihez csatlakozhatnánk. A Tisza mentén nem sok olyan védmű van, mint a Dong-éri, ami önmagában is látványosság lehetne a kerekeseknek. A turizmus településünk számára a kitörési pont: a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben, a Kiskunsági Nemzeti Park területén vagyunk. Ez­­zel összefüggésben szeretnénk 30 hektárnyi nádast rekultivál­­ni, vagyis újraművelni, ennek „eszközeit”, a bivalyokat már láthatják az arra járók, illetve egy vállalkozó levágja az öreg nádat, amelynek a helyén új sarjad, és azt a bivalyok is jobban szeretik – sorolta a faluvezető.

Ha terveik valóra válnak, csatlakozhatnának az EuroVelo európai kerékpáros útvonalhálózathoz, Ópusztaszerrel és Csanytelekkel, az ottani bicikliutakkal is kapcsolatot lé­­tesítve. Ehhez az kell, hogy a belterületi utakon kívül megteremtsék az összeköttetést az említett két településsel.

– Egy kilométernyi kerékpár­út építése most 47 millió forint, esetünkben összesen 7-8 kilométerről lenne szó. Le­­het szorozni, de még korai, mert ezek a tervek a következő uniós ciklusban, vagyis 2021-től valósulhatnak meg – mondta Búza Zsolt.