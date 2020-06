Bálint bácsinál jártunk

A közelmúltban Vásárhelyen járva látogattuk meg a sztorikból, történetekből kifogyhatatlan Bálint gazdát.

– Te aztán jól kinyőttél a sárból – mondta a 100-hoz már közel baktató 97 éves Imre Bálint, mikor meglátta 2 méteres fo­­tós kollégámat, Török Jánost. A közelmúltban Vásárhelyen járva látogattuk meg a sztorikból, történetekből kifogyhatatlan Bálint gazdát.

A koronavírus messzire el­­kerülte a portáját, a veszélyhelyzet kihirdetésének napján azonban kerékpáros baleset vette le kissé a lábáról, okozott neki nehézséget: zúzódás miatt lemerevedett a jobb válla, emiatt egy ideig nehezebben tudott borotválkozni. De a népi gyógy­mód, a munka a háztájiban helyrehozta.

Az udvart körbejárva láthattuk a régi lovas kocsit – amit elé foghatna, ló már nincs –, a szalmabálákat, a bukdácsoló kicsinyeit terelgető tyúkot, és az apaságát büszkén hirdető, világgá kukorékoló kakast. Hogy enni adjon nekik, kiengedte a bürgéket – a birka, juh népies neve –, az eléjük szórt magot nagy lendülettel, egymást lökdösve ették, miközben a tyúkok azt lesték, mikor következhetnek ők, egyáltalán marad-e számukra valami a falánk jószágok után.

– Alig hallok még a készülékkel is, az újságban, a Délmagyarországban is csak a címeket, a nagybetűket tu­­dom elolvasni, de azért jár. Megsü­ketültem, megvakultam – mondta Bálint bácsi le­­gyintve. De a szeme sarkában, a szája szögletében ott volt az a mosoly, ami továbbra is pozitív hozzáállásról, életkedvről árulkodott.