Belelestünk három falu büdzséjébe

Összeállt a Makó térségi falvak költségvetése. Van, ahol optimistán vágnak az idei évnek, másutt kifejezetten óvatosan terveztek – mindegyikre láthatunk példát, ha beletekintünk Kövegy, Kiszombor és Nagylak büdzséjébe.

A megye legkisebb falujában, az alig 400 lelkes Kövegyen az önkormányzat bevételi és kiadási oldalának főösszege 91,2 millió – tudtuk meg a polgármestertől, Galgóczkiné Krobák Máriától. Ebből az állami normatíva 24,4 millió, a többi pályázati és egyéb támogatás, a helyi adóbevétel pedig 2,5 millió. Utóbbiakról Galgóczkiné azt mondja, érthető, hogy ilyen szerény tétel, hiszen a faluban komolyabb adófizetőnek csak két bolt és néhány mezőgazdasági vállalkozás számít. Pályázni fognak járdaépítésre, ami, ha nyernek, 19 millióba fog kerülni, és annak az önerejére fogják fordítani a saját bevételt. Amúgy fejleszteni a Magyar falu program pályázataiból tudnak; idén a tavaly elnyert pénzből és természetesen most is jelentkeznek, amire csak lehet. Szeretnének falunapot is rendezni, mert az emberek már nagyon nehezen viselik a bezártságot. Ennek költségvetése minimum 2 millió lesz, úgyhogy ezt is csak pályázati támogatásból tudják megoldani.

Kiszombor jóval nagyobb, 3800 lakossal bíró falu, ott azonban a közösségi napra ugyan különítettek el pénzt, de a fellépők szervezése az óvatosság jegyében még nem kezdődött meg.

Szirbik Imre, a falu első embere arról számolt be, hogy az idei büdzsé főösszege 648,3 millió forint. Itt a bevételeken belül nagyobb arányt képviselnek a helyi adók és a hozzájuk kapcsolódó bírságok és pótlékok: 32,8 milliós bevételről van szó – itt van néhány nagy adózó és sok kis egyéni vállalkozó, illetve őstermelő is. A fejlesztéseket sem tervezték merészen a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetre tekintettel, de azért szerepel az elképzelések között például urnafal- és kerítésépítés a temetőben, illetve játszótér létesítése. Érdekességként azt is megtudtuk, hogy a község 31 közmunkást fog foglalkoztatni idén. Többségük a közterületek, a vízelvezető árkok és a mezőgazdasági utak karban tartásával foglalkozik, néhányan pedig az intézmények munkáját segítik.

A román határhoz közeli kis falu, Nagylak ezzel szemben 8 közmunkást foglalkoztat, ami egész évben 11 millióba kerül. A polgármester, Kolozsvári Rozália azzal a jó hírrel kezdte a költségvetésről szóló tájékoztatót, hogy idén nagyjából 30 millióval bővült a keret: több a normatív támogatás és a szociális feladatok ellátására is nagyobb összeget, 6,5 milliót tudnak fordítani. Egyébként a költségvetés főösszege 112 millió forint.

Nagylak ugyan nem sokkal nagyobb, mint például Kövegy, náluk a helyi adóbevétel mégis 10 millióra rúg. A magyarázat: ebből mintegy 5 millió származik a határátkelő forgalmából, és van két működő üzem is. Ami a fejlesztéseket illeti, itt is a pályázati sikerek jelenthetik az előrelépést, például egy temető előtti parkoló és ugyancsak egy játszótér formájában. Kolozsvári Rozália abból a szempontból is optimista, hogy már szervezik a falunapot – igaz, a fellépőkkel feltételesen kötik meg a szerződést a járványhelyzetre való tekintettel.