Bemutatták a mintegy ötmilliárd forintból megújított radiológiát – Fotók

Sikerként könyvelhető el, hogy a klinika saját kézbe vehette a képalkotó diagnosztikai ellátást – jelentette ki Palkovics László miniszter Szegeden. Június elsejétől már betegeket is fognak a legmodernebb eszközparkkal felszerelt SZTE Radiológiai Klinikán, amit 4,8 milliárd forint kormányzati támogatásból modernizáltak.

– Három évvel ezelőtt döntöttünk arról, hogy a központi költségvetésben forrást biztosítunk arra, hogy a Szegedi Tudományegyetem saját kézbe vehesse a képalkotó diagnosztikai ellátást az eszközrendszer fejlesztésével. Ez mostanra megtörtént, ami sikerként könyvelhető el – közölte pénteken Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Nukleáris Medicina Intézetben és Női Diagnosztikai Központban.

A tárcavezető kitért arra is, hogy Szegeden 2004 óta egy külsős vállalkozó volt a radiológiai ellátás fenntartója, azonban az együttműködés nem volt kellően hatékony. Az egészségügyi szakembereknek 16-17 éves képalkotó eszközökkel kellett dolgozniuk, ez pedig nemcsak a betegellátást, hanem a kutatást és az oktatást is hátráltatta.

A pácienseket és a dolgozókat egyaránt az országban szinte egyedülálló körülmények fogadják a szegedi klinikán, miután 4,8 milliárd forintos kormányzati támogatásból jelentős technológiai fejlesztés valósult meg az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ nyolc épületében. Tegnap a miniszter Rovó László rektor és Fendler Judit kancellár kíséretében járta körbe a 21. századi komplexumot.

A mintegy száz új készülék beszerzésével a legmodernebb képalkotó eljárás teljes dimenziója biztosított Szegeden, ez pedig abba az irányba mutat, hogy az SZTE radiológiai kapacitása európai színvonalúvá vált – közölte Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora. Hozzátette, ez minden területen céljuk, mert ez a 21. századi egyetem kialakítását jelenti. A klinikák fejlesztése nem áll meg, ősszel átadják a Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika új tömbjét, de hamarosan elfogadottá válhat a Fejközpont tervezete is.

Fendler Judit kancellár arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy az ellátás saját kézbe vételével olyan fokú lehetőséget kapott az egyetem, amely messze túlmutat a gyógyításon, hiszen pályázatokon tudnak majd indulni, jelentős kutatásokat tudnak végezni, valamint külföldi betegeket is fogadhatnak térítéses vizsgálatokra. Azt mondta, óriási fejlődési lehetőség az is, hogy az adatokat miként tárolják, dolgozzák fel, a mostani beszerzés az informatikai rendszer fejlesztését is magában foglalta.

A betegirányítási rendszert is átalakították, így a pácienseknek nem kell személyesen megjelenni előjegyzéskor. Kincses Zsigmond Tamás, a Radiológiai Klinika vezetője lapunknak elmondta, a betegek nem minden esetben tudják, hogy melyik osztályt kell felkeresniük a képalkotó vizsgálatra történő időpontkéréskor, éppen ezért egy call centert alakítottak ki, amely automatikusan a megfelelő helyre kapcsol.

Kincses Zsigmond Tamás beszélt arról is, hogy a világ legmodernebb eszközein tudják majd oktatni a hallgatókat, valamint a szakorvosképzés résztvevőit, továbbá a kutatásban új utak nyílnak meg számukra, például egy új MR beszerzésével, így nemzetközi szinten is meg tud majd mutatkozni az egyetem.